Раздел: Общество
В МОН назвали специальности с самым высоким проходным баллом
С полным перечнем ТОП-специальностей можно ознакомиться на сайте МОН.
Министерство образования и науки опубликовало список ТОП-специальностей 2018 с самым проходным баллом.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вголос.
Как отмечается, речь идет о вступлении по широкому конкурса на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления).
Таким образом, в ТОП-специальности с наибольшим проходным баллом попали «Стоматология», «Международное право», «Международные отношения», «Международные экономические отношения», «Журналистика», «Политология», «Менеджмент социокультурной деятельности», «История и археология ».
Также в этом перечне ряд специализаций «филологии» - китайский, шведский, японский и другие языки. На эти специальности нужно было набрать более 185 баллов, отмечают в МОН.
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С перечнем ТОП-специальностей по проходному баллу можно ознакомиться на сайте МОН.
Министерство образования и науки опубликовало список ТОП-специальностей 2018 с самым проходным баллом.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вголос.
Как отмечается, речь идет о вступлении по широкому конкурса на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления).
Таким образом, в ТОП-специальности с наибольшим проходным баллом попали «Стоматология», «Международное право», «Международные отношения», «Международные экономические отношения», «Журналистика», «Политология», «Менеджмент социокультурной деятельности», «История и археология ».
Также в этом перечне ряд специализаций «филологии» - китайский, шведский, японский и другие языки. На эти специальности нужно было набрать более 185 баллов, отмечают в МОН.
Читайте также: Украинские нардепы не желают отдыхать в санаториях Рады
С перечнем ТОП-специальностей по проходному баллу можно ознакомиться на сайте МОН.
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