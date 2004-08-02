» » В МОН назвали специальности с самым высоким проходным баллом
Раздел: Общество  
0

В МОН назвали специальности с самым высоким проходным баллом

В МОН назвали специальности с самым высоким проходным балломС полным перечнем ТОП-специальностей можно ознакомиться на сайте МОН.

Министерство образования и науки опубликовало список ТОП-специальностей 2018 с самым проходным баллом.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вголос.

Как отмечается, речь идет о вступлении по широкому конкурса на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления).

Таким образом, в ТОП-специальности с наибольшим проходным баллом попали «Стоматология», «Международное право», «Международные отношения», «Международные экономические отношения», «Журналистика», «Политология», «Менеджмент социокультурной деятельности», «История и археология ».

Также в этом перечне ряд специализаций «филологии» - китайский, шведский, японский и другие языки. На эти специальности нужно было набрать более 185 баллов, отмечают в МОН.

Читайте также: Украинские нардепы не желают отдыхать в санаториях Рады

С перечнем ТОП-специальностей по проходному баллу можно ознакомиться на сайте МОН.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: вступительная кампания, МОН

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:46 » Автор: Ирина Шевченко
     143
     0

Похожие новости по теме

Названы самые популярные специальности среди украинских абитуриентов Названы самые популярные специальности среди украинских абитуриентов

Абитуриенты подали более 913 тысяч заявлений в вузы.

Названы самые популярные специальности среди украинских абитуриентов Названы самые популярные специальности среди украинских абитуриентов

Чаще всего будущие студенты выбирают филологию.

Названы самые популярные специальности среди абитуриентов Названы самые популярные специальности среди абитуриентов

В Украине по-прежнему пользуются популярностью гуманитарные специальности.

Поступление в вузы в 2016 году будет проходить по новому перечню специальностей Поступление в вузы в 2016 году будет проходить по новому перечню специальностей

Обязательным конкурсным предметом для поступления остается украинский язык и литература.

Война внесла свои коррективы: в медВУЗах появятся новые специальности Война внесла свои коррективы: в медВУЗах появятся новые специальности

Военные действия на Донбассе внесли свои коррективы в сферу образования медработников.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх