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Раздел: Общество  
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В Киеве у одной из станций метро частично ограничат движение

В Киеве у одной из станций метро частично ограничат движениеВ Киеве у метро «Васильковская» ограничат движение

В Киеве на Ахтырском переулке сотрудники «Киевавтодора» частично ограничат движение. Это связано с ремонтными работами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

С 7:00 до 22:00 4 августа на Ахтырском переулке частично ограничат движение. Об этом Информатор узнал из сообщения пресс-службы КГГА. Неудобства для водителей связаны с ремонтом асфальта, который будут проводить специалисты «Киевавтодора».

Напомним, что 4 августа также будет перекрыта часть улицы Ярославов Вал. Движение закроют на участке от Львовской площади до улицы Олеся Гончара.

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Также мы писали, что в Киеве на Теремках перекроют часть дороги. Там проводится строительство электросети. А 2 и 3 августа возле станции метро «Позняки» уже ограничили движение.
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 Теги: Киев, метро

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Сегодня, 18:26 » Автор: Татьяна Ларина
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