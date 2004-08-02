Раздел: Общество
В Киеве у одной из станций метро частично ограничат движение
В Киеве у метро «Васильковская» ограничат движение
В Киеве на Ахтырском переулке сотрудники «Киевавтодора» частично ограничат движение. Это связано с ремонтными работами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
С 7:00 до 22:00 4 августа на Ахтырском переулке частично ограничат движение. Об этом Информатор узнал из сообщения пресс-службы КГГА. Неудобства для водителей связаны с ремонтом асфальта, который будут проводить специалисты «Киевавтодора».
Напомним, что 4 августа также будет перекрыта часть улицы Ярославов Вал. Движение закроют на участке от Львовской площади до улицы Олеся Гончара.
Читайте также: В Киеве ограничат движение у одной из станций метро
Также мы писали, что в Киеве на Теремках перекроют часть дороги. Там проводится строительство электросети. А 2 и 3 августа возле станции метро «Позняки» уже ограничили движение.
В Киеве на Ахтырском переулке сотрудники «Киевавтодора» частично ограничат движение. Это связано с ремонтными работами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
С 7:00 до 22:00 4 августа на Ахтырском переулке частично ограничат движение. Об этом Информатор узнал из сообщения пресс-службы КГГА. Неудобства для водителей связаны с ремонтом асфальта, который будут проводить специалисты «Киевавтодора».
Напомним, что 4 августа также будет перекрыта часть улицы Ярославов Вал. Движение закроют на участке от Львовской площади до улицы Олеся Гончара.
Читайте также: В Киеве ограничат движение у одной из станций метро
Также мы писали, что в Киеве на Теремках перекроют часть дороги. Там проводится строительство электросети. А 2 и 3 августа возле станции метро «Позняки» уже ограничили движение.
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