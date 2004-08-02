Раздел: Общество
Из приюта на Волыни регулярно исчезали дети
За пять лет из приюта на Волыни пропало семь детей
С тех пор, как на должность директора назначили нынешнего руководителя, из детского приюта стали регулярно исчезать мальчики.
Из детского приюта в поселке Рожище Волынской области, регулярно исчезали дети. Об этом на брифинге в пятницу, 3 августа, рассказала омбудсмен Людмила Денисова, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, из приюта, воспитанники которого пожаловались на физическое насилие и сексуальные домогательства со стороны руководства, с 2013 года исчезли 7 мальчиков.
"И именно в 2013 году первые такие случаи начались, что семеро мальчиков исчезли именно с этого года", - сказала Денисова.
По ее словам, именно с 2013 года в приюте работает нынешний его руководитель.
Омбудсмен сообщила, что правоохранители выясняют, как это произошло и проводилось ли расследование этих случаев.
Напомним, накануне Денисова сообщила, что у десяти детей приюта в поселке Рожище Волынской области обнаружили следы побоев и крови на одежде. Еще трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.
Читайте также: Вокруг детского приюта на Волыни разгорелся громкий скандал
Позже стало известно, что в мае из приюта исчез ребенок, однако руководство сообщило об этом в полицию лишь спустя два месяца. Ребенка так и не нашли.
С тех пор, как на должность директора назначили нынешнего руководителя, из детского приюта стали регулярно исчезать мальчики.
Из детского приюта в поселке Рожище Волынской области, регулярно исчезали дети. Об этом на брифинге в пятницу, 3 августа, рассказала омбудсмен Людмила Денисова, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, из приюта, воспитанники которого пожаловались на физическое насилие и сексуальные домогательства со стороны руководства, с 2013 года исчезли 7 мальчиков.
"И именно в 2013 году первые такие случаи начались, что семеро мальчиков исчезли именно с этого года", - сказала Денисова.
По ее словам, именно с 2013 года в приюте работает нынешний его руководитель.
Омбудсмен сообщила, что правоохранители выясняют, как это произошло и проводилось ли расследование этих случаев.
Напомним, накануне Денисова сообщила, что у десяти детей приюта в поселке Рожище Волынской области обнаружили следы побоев и крови на одежде. Еще трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.
Читайте также: Вокруг детского приюта на Волыни разгорелся громкий скандал
Позже стало известно, что в мае из приюта исчез ребенок, однако руководство сообщило об этом в полицию лишь спустя два месяца. Ребенка так и не нашли.
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