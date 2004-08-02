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Раздел: Общество  
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Из приюта на Волыни регулярно исчезали дети

Из приюта на Волыни регулярно исчезали детиЗа пять лет из приюта на Волыни пропало семь детей

С тех пор, как на должность директора назначили нынешнего руководителя, из детского приюта стали регулярно исчезать мальчики.
Из детского приюта в поселке Рожище Волынской области, регулярно исчезали дети. Об этом на брифинге в пятницу, 3 августа, рассказала омбудсмен Людмила Денисова, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Так, из приюта, воспитанники которого пожаловались на физическое насилие и сексуальные домогательства со стороны руководства, с 2013 года исчезли 7 мальчиков.

"И именно в 2013 году первые такие случаи начались, что семеро мальчиков исчезли именно с этого года", - сказала Денисова.

По ее словам, именно с 2013 года в приюте работает нынешний его руководитель.

Омбудсмен сообщила, что правоохранители выясняют, как это произошло и проводилось ли расследование этих случаев.

Напомним, накануне Денисова сообщила, что у десяти детей приюта в поселке Рожище Волынской области обнаружили следы побоев и крови на одежде. Еще трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.

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Позже стало известно, что в мае из приюта исчез ребенок, однако руководство сообщило об этом в полицию лишь спустя два месяца. Ребенка так и не нашли.
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 Теги: приют, дети

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Сегодня, 19:32 » Автор: Татьяна Ларина
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