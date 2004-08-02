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Раздел: Общество  
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В Киеве растет количество случаев отравления шаурмой

В Киеве растет количество случаев отравления шаурмойВсе пострадавшие связывают отравление с употреблением шаурмы, купленной в торговом павильоне в Киево-Святошинском районе.

Массовое отравление произошло после употребления шаурмы, приобретенной в павильоне Kabanosв Киево-Святошинском районе Киевской области. Вспышку заболевания острой кишечной инфекцией с 1 августа фиксирует Главное управление Госпродпотребслужбы области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"По состоянию на 3 августа в результате этой вспышки пострадали 18 чел., в том числе два ребенка", - говорится в сообщении.

В ведомстве установили, что все больные связывают заболевание с употреблением шаурмы, купленной в торговом павильоне по изготовлению и реализации шаурмы и других блюд быстрого приготовления Kabanos, который расположен на территории ЖК Львовский маеток с.Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области.

Сотрудники Госпродпотребслужбы совместно с ГУ Киевский областной лабораторный центр МЗ Украины еще 1 августа пытались провести санитарно-эпидемиологического расследование, однако, двери павильона были закрыты.

"Работник, который представился администратором торговых точек, в число которых входит и данный павильон, отказался предоставлять информацию о субъекте хозяйствования и регистрации его мощности", - рассказали в ведомстве.

Тогда работники служб обратились в Киево-Святошинский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Уже 2 августа специалисты продолжили расследование случаев вспышки острой кишечной инфекции, и для получения необходимой информации о субъекте хозяйствования и организации отбора образцов продуктов питания, смывов, воды привлекли работников полиции.

По результатам обследования на объекте выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.

"За нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений Главным управлением Госпродпотребслужбы в Киевской области направлено представление в Киево-Святошинский отдел полиции ГУ Нацполиции в Киевской области и Киево-Святошинскую местную прокуратуру о принятии мер реагирования и нарушения уголовного производства", - проинформировали в службе.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

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Напомним, накануне сообщалось, что число пострадавших от отравления шаурмой превысило 80.
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 Теги: Киев, шаурма

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Сегодня, 20:38 » Автор: Татьяна Ларина
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