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Раздел: Общество  
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В Сети показали, как киевляне проводят вечер пятницы

В Сети показали, как киевляне проводят вечер пятницыС книгами, медитациями и фаст-фудом

Погода в Киеве наладилась. После тяжелого трудового дня жители столицы высыпали на улицы города, заполнили парки и уютные кафешки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Информатор прогулялся по Киеву, чтобы посмотреть, как в центре столицы кипит жизнь в пятницу вечером.

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Кто-то просто прогуливается по шумным улицам, кто устроил себе пикник на траве, закупившись любимым фаст-фудом, кто-то медитирует, а кто-то расположился у фонтана с любимой книгой.

В Сети показали, как киевляне проводят вечер пятницы
В Сети показали, как киевляне проводят вечер пятницы
В Сети показали, как киевляне проводят вечер пятницы
В Сети показали, как киевляне проводят вечер пятницы
В Сети показали, как киевляне проводят вечер пятницы
В Сети показали, как киевляне проводят вечер пятницы
В Сети показали, как киевляне проводят вечер пятницы
В Сети показали, как киевляне проводят вечер пятницы
В Сети показали, как киевляне проводят вечер пятницы
В Сети показали, как киевляне проводят вечер пятницы
В Сети показали, как киевляне проводят вечер пятницы
В Сети показали, как киевляне проводят вечер пятницы
В Сети показали, как киевляне проводят вечер пятницы
В Сети показали, как киевляне проводят вечер пятницы
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 Теги: Киев, пятница

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Сегодня, 22:42 » Автор: Татьяна Ларина
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