Раздел: Общество
В Сети показали, как киевляне проводят вечер пятницы
С книгами, медитациями и фаст-фудом
Погода в Киеве наладилась. После тяжелого трудового дня жители столицы высыпали на улицы города, заполнили парки и уютные кафешки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Информатор прогулялся по Киеву, чтобы посмотреть, как в центре столицы кипит жизнь в пятницу вечером.
Читайте также: В Сети показали, с каким настроением киевляне проводят выходной
Кто-то просто прогуливается по шумным улицам, кто устроил себе пикник на траве, закупившись любимым фаст-фудом, кто-то медитирует, а кто-то расположился у фонтана с любимой книгой.
Погода в Киеве наладилась. После тяжелого трудового дня жители столицы высыпали на улицы города, заполнили парки и уютные кафешки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Информатор прогулялся по Киеву, чтобы посмотреть, как в центре столицы кипит жизнь в пятницу вечером.
Читайте также: В Сети показали, с каким настроением киевляне проводят выходной
Кто-то просто прогуливается по шумным улицам, кто устроил себе пикник на траве, закупившись любимым фаст-фудом, кто-то медитирует, а кто-то расположился у фонтана с любимой книгой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
650
0
Также советуем посмотреть
- "Мой лучший друг - кровать": смешные приколы из реальной жизни
- Отдохни в "пончике": китайцы построили необычный отель
- "Боги маркетинга": свежая подборка смешных фотоприколов
- В Киеве прошла репетиция парада ко Дню Независимости
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих оптимистов
- Забавные фотографии из серии "Мама, я спортсмен"
- Зона ООС: опубликованы потери среди военных и мирных за 2018 год
- "Милый и пухлый": канадская бабушка дала отпор медведю
- Украинский привкус «Манафорт-гейта»
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- З політичними аналітиками треба щось робити
- Технологи слетаются в Украину
- Сотрудничество с террористами – не оппозиционная деятельность
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Почему бойцы АТО стреляют друг в друга
- Осужденный в Украине россиянин написал письмо Путину
- Добро має бути з кулаками
- Боевики запретили наблюдателям ОБСЕ проезжать через блокпост
- "Я воздушно-припадочная": смешные приколы о непредсказуемых женщинах
- Суд над Манафортом: можливі наслідки для України
- В УПЦ КП говорят, что СМИ неправильно трактовали слова Филарета
- По поводу гибели российских журналистов
- КПВВ Станица Луганская планируют закрыть на ремонт
- Причин недовіри до Мінфіну немає
- Курьез дня: американец проехался в метро на собственном диване
- Киев: газовая комбинация с реальной прибылью
- Боевики ранили четверых украинских военных на Донбассе
- Когда начнется замена маршруток на автобусы
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
- Пошутил: в Италии парикмахер сделал вид, что отрезал ухо своему клиенту
Оставьте свой комментарий