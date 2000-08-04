» » Киевлян предупредили о грозах с сильными порывами ветра
Раздел: Общество  
0

Киевлян предупредили о грозах с сильными порывами ветра

Киевлян предупредили о грозах с сильными порывами ветраВо время грозы оставаться на улице опасно.

В Киеве до конца суток 4 августа и в течение 5 августа ожидаются грозы с сильными порывами ветра. Об этом киевлян предупредила городская государственная администрация со ссылкой на предоставленную Укргидрометцентром информацию, пишет Хроника.инфо со ссылкой на racurs.ua.

Грозы ожидаются в Киеве в ближайшие два часа, они продлятся до конца суток.

Во время грозы оставаться на улице опасно. Если плохая погода застала посреди улицы, надо немедленно зайти в ближайшее помещение и переждать и только потом добираться домой.

Киевлянам напоминают, что во время сильных порывов ветра нельзя стоять под рекламными щитами и высокими деревьями, столбами. Также не надо под ними парковать автомобиль.

Напомним, что жителей Киева предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха. К этому привели высокая дневная температура и ночные задерживающие слои воздуха

По данным постов наблюдения метеостанции им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 -6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах площадей Бессарабской и Демеевская, Оболонского проспекта, улицы Довженко и проспекта Победы.

Читайте также: Киевлян предупредили о грозах

Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 — 7,5 среднесуточных предельных норм районах площадей Бессарабской и Демеевская; проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасской.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, гроза, погода

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:14 » Автор: Едгар Букмирза
     361
     0

Похожие новости по теме

Стало известно, какие улицы в Киеве наиболее загрязнены Стало известно, какие улицы в Киеве наиболее загрязнены

В таких местах больше всего диоксида азота.

Синоптики объяснили, почему в Киеве стал грязнее воздух Синоптики объяснили, почему в Киеве стал грязнее воздух

В воздухе обнаружены вредные примеси.

В Киеве назвали улицы с повышенным уровнем загрязнения В Киеве назвали улицы с повышенным уровнем загрязнения

Названы улицы и площади, где в ближайшие дни будет очень грязный воздух

Киевлянам сообщили, в каких районах столицы самый грязный воздух Киевлянам сообщили, в каких районах столицы самый грязный воздух

Из-за погоды воздух еще сильнее загрязнен.

Киев окутало вредной дымкой Киев окутало вредной дымкой

Погодные условия будут способствовать высокому уровню загрязнения воздуха в столице.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх