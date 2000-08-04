Раздел: Общество
Киевлян предупредили о грозах с сильными порывами ветра
Во время грозы оставаться на улице опасно.
В Киеве до конца суток 4 августа и в течение 5 августа ожидаются грозы с сильными порывами ветра. Об этом киевлян предупредила городская государственная администрация со ссылкой на предоставленную Укргидрометцентром информацию, пишет Хроника.инфо со ссылкой на racurs.ua.
Грозы ожидаются в Киеве в ближайшие два часа, они продлятся до конца суток.
Во время грозы оставаться на улице опасно. Если плохая погода застала посреди улицы, надо немедленно зайти в ближайшее помещение и переждать и только потом добираться домой.
Киевлянам напоминают, что во время сильных порывов ветра нельзя стоять под рекламными щитами и высокими деревьями, столбами. Также не надо под ними парковать автомобиль.
Напомним, что жителей Киева предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха. К этому привели высокая дневная температура и ночные задерживающие слои воздуха
По данным постов наблюдения метеостанции им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 -6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах площадей Бессарабской и Демеевская, Оболонского проспекта, улицы Довженко и проспекта Победы.
Читайте также: Киевлян предупредили о грозах
Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 — 7,5 среднесуточных предельных норм районах площадей Бессарабской и Демеевская; проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасской.
В Киеве до конца суток 4 августа и в течение 5 августа ожидаются грозы с сильными порывами ветра. Об этом киевлян предупредила городская государственная администрация со ссылкой на предоставленную Укргидрометцентром информацию, пишет Хроника.инфо со ссылкой на racurs.ua.
Грозы ожидаются в Киеве в ближайшие два часа, они продлятся до конца суток.
Во время грозы оставаться на улице опасно. Если плохая погода застала посреди улицы, надо немедленно зайти в ближайшее помещение и переждать и только потом добираться домой.
Киевлянам напоминают, что во время сильных порывов ветра нельзя стоять под рекламными щитами и высокими деревьями, столбами. Также не надо под ними парковать автомобиль.
Напомним, что жителей Киева предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха. К этому привели высокая дневная температура и ночные задерживающие слои воздуха
По данным постов наблюдения метеостанции им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 -6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах площадей Бессарабской и Демеевская, Оболонского проспекта, улицы Довженко и проспекта Победы.
Читайте также: Киевлян предупредили о грозах
Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 — 7,5 среднесуточных предельных норм районах площадей Бессарабской и Демеевская; проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасской.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
361
0
Также советуем посмотреть
- Российского боксера-депутата высмеяли за нелепые фото и стих
- Интернет рассмешило видео неудачной погрузки багажа в поезд
- Полиция начала расследование из-за избиения девочки в Одессе
- Забавные кадры из жизни животных
- Боевики «Л/ДНР» готовят масштабную мобилизацию
- Улыбнитесь: подборка смешных смс-сообщений
- Вторые сутки тушат пожар на свалке в Полтавской области
- Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
- В Киеве проведут учения полиции по противодействию автоугонам
- Правдивые комиксы о нелегкой жизни мамочек
- В штабе ООС сообщили о задержании подозреваемых в сотрудничестве с боевиками
- Смех до упаду: анекдоты для субботнего настроения
- Суд наказал мужчину, которого ранее привязали к столбу в Чернигове
- Военные рассказали подробности обстрелов в зоне ООС
- Забавные котики удивляют: необычные повадки домашних питомцев
- СБУ разоблачила начальника колонии, продававшего наркотики заключенным
- Забавные детки, весело проводящие время
- На Закарпатье мать хотела продать сына в трудовое рабство
- Автомобильные приколы: курьезные ситуации на дорогах
- В Киеве ограничат движение Северным мостом
- В курортной зоне Коблево произошло два крупных пожара за два дня
- Удачно пойманные кадры заставят вас улыбнуться
- Беспечные люди, которым плевать на правила безопасности
- В Лисичанске на улицах остановились обесточенные троллейбусы
- Смешные девушки, у которых забавное чувство юмора
- Боевики на Донбассе применяют тяжелое вооружение
- Хит Сети: американка устроила драку на борту самолета
- "Мой лучший друг - кровать": смешные приколы из реальной жизни
- Отдохни в "пончике": китайцы построили необычный отель
- "Боги маркетинга": свежая подборка смешных фотоприколов
Оставьте свой комментарий