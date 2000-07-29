Раздел: Общество
В Москве прошел флэшмоб в поддержку Сенцова
Поучаствовать в акции в разное время пришли около 100 человек.
В центре Москвы на Чистопрудном бульваре в субботу прошел флэшмоб в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Как сообщает "Новая газета", любой пришедший мог возложить цветы к памятнику писателя Александра Грибоедова.
Поучаствовать в акции в разное время пришли около 100 человек. Они приносили живые цветы, а некоторые ставили их в бутылки с надписями "Олег, живи!".
Поддержать акцию пришли кинокритик Антон Долин, литературный критик Анна Наринская, режиссер Аскольд Куров. Мероприятие состоялось без задержаний.
Параллельно в другой части Чистопрудного бульвара, у памятника Абая Кунанбаева актрисы "Театра.DOC" Мария Чупринская и Елена Носова начали второй одиночный пикет в поддержку голодающего Сенцова.
Читайте также: В Москве прошел концерт в поддержку Сенцова
С 16 мая украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов объявил голодовку с требованием к властям РФ отпустить всех находящихся украинский.
В центре Москвы на Чистопрудном бульваре в субботу прошел флэшмоб в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Как сообщает "Новая газета", любой пришедший мог возложить цветы к памятнику писателя Александра Грибоедова.
Поучаствовать в акции в разное время пришли около 100 человек. Они приносили живые цветы, а некоторые ставили их в бутылки с надписями "Олег, живи!".
Поддержать акцию пришли кинокритик Антон Долин, литературный критик Анна Наринская, режиссер Аскольд Куров. Мероприятие состоялось без задержаний.
Параллельно в другой части Чистопрудного бульвара, у памятника Абая Кунанбаева актрисы "Театра.DOC" Мария Чупринская и Елена Носова начали второй одиночный пикет в поддержку голодающего Сенцова.
Читайте также: В Москве прошел концерт в поддержку Сенцова
С 16 мая украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов объявил голодовку с требованием к властям РФ отпустить всех находящихся украинский.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
39
0
Также советуем посмотреть
- В Instagram набирает популярность забавный флешмоб
- В Канаде 95-летняя женщина прогнала медведя
- Парубий рассказал, чем займется Рада после каникул
- В Сети высмеяли огромные очереди в России за едой
- Российского боксера-депутата высмеяли за нелепые фото и стих
- Интернет рассмешило видео неудачной погрузки багажа в поезд
- Полиция начала расследование из-за избиения девочки в Одессе
- Забавные кадры из жизни животных
- Боевики «Л/ДНР» готовят масштабную мобилизацию
- Улыбнитесь: подборка смешных смс-сообщений
- Вторые сутки тушат пожар на свалке в Полтавской области
- Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
- В Киеве проведут учения полиции по противодействию автоугонам
- Правдивые комиксы о нелегкой жизни мамочек
- В штабе ООС сообщили о задержании подозреваемых в сотрудничестве с боевиками
- Смех до упаду: анекдоты для субботнего настроения
- Суд наказал мужчину, которого ранее привязали к столбу в Чернигове
- Военные рассказали подробности обстрелов в зоне ООС
- Забавные котики удивляют: необычные повадки домашних питомцев
- СБУ разоблачила начальника колонии, продававшего наркотики заключенным
- Забавные детки, весело проводящие время
- На Закарпатье мать хотела продать сына в трудовое рабство
- Автомобильные приколы: курьезные ситуации на дорогах
- В Киеве ограничат движение Северным мостом
- В курортной зоне Коблево произошло два крупных пожара за два дня
- Удачно пойманные кадры заставят вас улыбнуться
- Беспечные люди, которым плевать на правила безопасности
- В Лисичанске на улицах остановились обесточенные троллейбусы
- Смешные девушки, у которых забавное чувство юмора
- Боевики на Донбассе применяют тяжелое вооружение
Оставьте свой комментарий