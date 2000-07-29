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Раздел: Общество  
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В Москве прошел флэшмоб в поддержку Сенцова

В Москве прошел флэшмоб в поддержку СенцоваПоучаствовать в акции в разное время пришли около 100 человек.

В центре Москвы на Чистопрудном бульваре в субботу прошел флэшмоб в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Как сообщает "Новая газета", любой пришедший мог возложить цветы к памятнику писателя Александра Грибоедова.

Поучаствовать в акции в разное время пришли около 100 человек. Они приносили живые цветы, а некоторые ставили их в бутылки с надписями "Олег, живи!".

Поддержать акцию пришли кинокритик Антон Долин, литературный критик Анна Наринская, режиссер Аскольд Куров. Мероприятие состоялось без задержаний.

Параллельно в другой части Чистопрудного бульвара, у памятника Абая Кунанбаева актрисы "Театра.DOC" Мария Чупринская и Елена Носова начали второй одиночный пикет в поддержку голодающего Сенцова.

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С 16 мая украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов объявил голодовку с требованием к властям РФ отпустить всех находящихся украинский.
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 Теги: Москва, Сенцов

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Сегодня, 23:44 » Автор: Едгар Букмирза
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