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Раздел: Общество  
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В Украине почтили память жертв сталинского террора

В Украине почтили память жертв сталинского террора5 августа стало фактически началом выполнения в Украине приказа НКВД.

В Киеве почтили память жертв так называемого "Большого террора", начатого Иосифом Сталиным 5 августа 1937 г.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Как сообщает "Радио Свобода", участники акции памяти с флагами Украины и фотографиями репрессированных пришли к кресту жертвам "Большого террора" в центре Киева возле бывшего Октябрьского дворца, а затем - к мемориальному комплексу в заповеднике "Быковнянские могилы".

"Большой террор" длился 15 месяцев и был официально прекращен по постановлению Политбюро ЦК ВКП (б) 17 ноября 1938 г., хотя репрессии в меньших масштабах продолжились. За два года было арестовано 1,5 млн человек 680 тыс. из них были убиты.

В августе 1937 года именно в здании Октябрьского дворца по приказу Сталина начали расстреливать подозреваемых в антисоветской деятельности, а затем - тайно вывозили и хоронили в лесу вблизи с.Быковня.

Как отметил директор заповедника Богдан Биляшивский, 5 августа стало фактически началом выполнения в Украине приказа НКВД "о репрессировании бывших кулаков, "антисоветских элементов" и уголовников".

"Массовые аресты начались значительно раньше, но именно в эти дни началась работа так называемых "внесудебных троек" и массовое уничтожение людей в плановом порядке", - отметил Биляшивский.

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По его словам, в настоящее времся в Быковне находится самое большое захоронение репрессированных в Украине, речь идет о по меньшей мере 30 тыс. человек исследователи же заявляют, что здесь захоронены до 100 тыс. человек. Информация о расстрелянных и похороненных здесь была засекречена и частично уничтожена, кроме того, часть расстрелов после 1938 г. не учитывалась.
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 Теги: Украина, террор, Сталин

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Сегодня, 18:56 » Автор: Едгар Букмирза
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