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Раздел: Общество  
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В Турции подсчитали число туристов из Украины

В Турции подсчитали число туристов из УкраиныБольше всего отдыхающих сюда приезжает из России.

За июнь 2018 году курорты Турции посетило чуть более 240 тысяч украинцев. В общем, это на 13 %, или почти на 30 тысяч больше, чем в этом же месяце в прошлом году.

От общего числа туристов граждане Украины составляют 5,35 %, пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.

В общем рейтинге туристов, которые посещают Турцию, мы занимаем четвертое место.

Далее последовательно: Германия и Англия, а после Украины идет Болгария.

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Всего Турцию в июне посетило 4,5 миллиона туристов, что почти на 30 % больше чем в прошлом году. Больше всего в этом году в относительном соотношении возросло количество англичан – на 45% и болгар – 31%.
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 Теги: Турция, туризм

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Сегодня, 21:12 » Автор: Едгар Букмирза
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