Раздел: Общество
В Турции подсчитали число туристов из Украины
Больше всего отдыхающих сюда приезжает из России.
За июнь 2018 году курорты Турции посетило чуть более 240 тысяч украинцев. В общем, это на 13 %, или почти на 30 тысяч больше, чем в этом же месяце в прошлом году.
От общего числа туристов граждане Украины составляют 5,35 %, пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
В общем рейтинге туристов, которые посещают Турцию, мы занимаем четвертое место.
Далее последовательно: Германия и Англия, а после Украины идет Болгария.
Читайте также: В Польше подсчитали число иммигрантов из Украины
Всего Турцию в июне посетило 4,5 миллиона туристов, что почти на 30 % больше чем в прошлом году. Больше всего в этом году в относительном соотношении возросло количество англичан – на 45% и болгар – 31%.
За июнь 2018 году курорты Турции посетило чуть более 240 тысяч украинцев. В общем, это на 13 %, или почти на 30 тысяч больше, чем в этом же месяце в прошлом году.
От общего числа туристов граждане Украины составляют 5,35 %, пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
В общем рейтинге туристов, которые посещают Турцию, мы занимаем четвертое место.
Далее последовательно: Германия и Англия, а после Украины идет Болгария.
Читайте также: В Польше подсчитали число иммигрантов из Украины
Всего Турцию в июне посетило 4,5 миллиона туристов, что почти на 30 % больше чем в прошлом году. Больше всего в этом году в относительном соотношении возросло количество англичан – на 45% и болгар – 31%.
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