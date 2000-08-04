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В Турции подсчитали число туристов из Украины

В Турции подсчитали число туристов из Украины

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Украинские туристы ринулись в Турцию В 2016 году количество людей, приехавших в Турцию из Украины, возросло на 100%.