Раздел: Общество
Киевское метро полностью возобновило работу после технического сбоя
Метрополитен работает в обычном режиме.
Киевское метро полностью возобновило свою работу после технического сбоя, который произошел на синей ветке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.
«Метрополитен работает в обычном режиме. Приносим извинения за неудобства из-за технического сбоя», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о техническом сбое на синей линии метро, несколько станции не работали.
Читайте также: Киевское метро изменит график работы
Ранее в связи с проведением массовых мероприятий в Киеве столичный метрополитен ограничивал вход для пассажиров на нескольких станциях.
Киевское метро полностью возобновило свою работу после технического сбоя, который произошел на синей ветке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.
«Метрополитен работает в обычном режиме. Приносим извинения за неудобства из-за технического сбоя», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о техническом сбое на синей линии метро, несколько станции не работали.
Читайте также: Киевское метро изменит график работы
Ранее в связи с проведением массовых мероприятий в Киеве столичный метрополитен ограничивал вход для пассажиров на нескольких станциях.
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