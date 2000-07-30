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Раздел: Общество  
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Киевское метро полностью возобновило работу после технического сбоя

Киевское метро полностью возобновило работу после технического сбояМетрополитен работает в обычном режиме.

Киевское метро полностью возобновило свою работу после технического сбоя, который произошел на синей ветке.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.

«Метрополитен работает в обычном режиме. Приносим извинения за неудобства из-за технического сбоя», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о техническом сбое на синей линии метро, несколько станции не работали.

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Ранее в связи с проведением массовых мероприятий в Киеве столичный метрополитен ограничивал вход для пассажиров на нескольких станциях.
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 Теги: Киев, метро, сбой

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Сегодня, 22:38 » Автор: Едгар Букмирза
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