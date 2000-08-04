Раздел: Общество
В Киеве начнет работать городская сеть велопроката
Пройдет тестирование первого в Украине полностью автоматизированного проката велосипедов.
Четырнадцатого и пятнадцатого августа в столице намечено тестовое открытие первого в Украине проката байков, который будет полностью осуществляться через ваш смартфон, без участия обслуживающего персонала, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Двадцать семь прокатных велосипедных пунктов открывает в Киеве компания по прокату велосипедов из Германии «Некстбайк» (Nextbike).
Вся информация о том, как получить байк напрокат, сколько это будет стоить и места расположения станций, размещена на официальном портале киевского представительства «Некстбайк».
Как следует из приведенной информации, сначала следует пройти процедуру регистрации на сайте и скачать мобильное приложение. Плата за пользование байком снимается автоматически с карты любой банковской организации.
Сейчас в Киеве как раз идет обустройство станций байков, наносится разметка, внутри которой и будут размещены велосипеды напрокат.
Их всего по Киеву будет 27 станций, места расположения указаны на карте.
Чтобы уехать на велосипеде с пункта проката, нужно в приложении на вашем смартфоне ввести номер велосипеда или провести сканирование QR-кода. вернуть байк нужно только на туже стоянку, откуда и брали. Неправильно припарковали — с вашей карты снимут 100 гривен в качестве штрафа.
Подробные тарифы указаны здесь. Сообщим только основные цены: тридцать минут 30 гривен, месяц — 199 гривен, с 14-15 августа до 30 ноября (сезон) — 599 гривен). Каждый день пользования байком предоставляются бесплатные минуты.
Читайте также: В Киеве прошел фестиваль скульптур из песка
«Некстбайк» выдает велосипеды напрокат в двадцати пяти странах и в ста пятидесяти городах.
Четырнадцатого и пятнадцатого августа в столице намечено тестовое открытие первого в Украине проката байков, который будет полностью осуществляться через ваш смартфон, без участия обслуживающего персонала, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Двадцать семь прокатных велосипедных пунктов открывает в Киеве компания по прокату велосипедов из Германии «Некстбайк» (Nextbike).
Вся информация о том, как получить байк напрокат, сколько это будет стоить и места расположения станций, размещена на официальном портале киевского представительства «Некстбайк».
Как следует из приведенной информации, сначала следует пройти процедуру регистрации на сайте и скачать мобильное приложение. Плата за пользование байком снимается автоматически с карты любой банковской организации.
Сейчас в Киеве как раз идет обустройство станций байков, наносится разметка, внутри которой и будут размещены велосипеды напрокат.
Их всего по Киеву будет 27 станций, места расположения указаны на карте.
Чтобы уехать на велосипеде с пункта проката, нужно в приложении на вашем смартфоне ввести номер велосипеда или провести сканирование QR-кода. вернуть байк нужно только на туже стоянку, откуда и брали. Неправильно припарковали — с вашей карты снимут 100 гривен в качестве штрафа.
Подробные тарифы указаны здесь. Сообщим только основные цены: тридцать минут 30 гривен, месяц — 199 гривен, с 14-15 августа до 30 ноября (сезон) — 599 гривен). Каждый день пользования байком предоставляются бесплатные минуты.
Читайте также: В Киеве прошел фестиваль скульптур из песка
«Некстбайк» выдает велосипеды напрокат в двадцати пяти странах и в ста пятидесяти городах.
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