» » В Киеве начнет работать городская сеть велопроката
Раздел: Общество  
0

В Киеве начнет работать городская сеть велопроката

В Киеве начнет работать городская сеть велопроката Пройдет тестирование первого в Украине полностью автоматизированного проката велосипедов.

Четырнадцатого и пятнадцатого августа в столице намечено тестовое открытие первого в Украине проката байков, который будет полностью осуществляться через ваш смартфон, без участия обслуживающего персонала, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

Двадцать семь прокатных велосипедных пунктов открывает в Киеве компания по прокату велосипедов из Германии «Некстбайк» (Nextbike).

Вся информация о том, как получить байк напрокат, сколько это будет стоить и места расположения станций, размещена на официальном портале киевского представительства «Некстбайк».

Как следует из приведенной информации, сначала следует пройти процедуру регистрации на сайте и скачать мобильное приложение. Плата за пользование байком снимается автоматически с карты любой банковской организации.

Сейчас в Киеве как раз идет обустройство станций байков, наносится разметка, внутри которой и будут размещены велосипеды напрокат.

Их всего по Киеву будет 27 станций, места расположения указаны на карте.

Чтобы уехать на велосипеде с пункта проката, нужно в приложении на вашем смартфоне ввести номер велосипеда или провести сканирование QR-кода. вернуть байк нужно только на туже стоянку, откуда и брали. Неправильно припарковали — с вашей карты снимут 100 гривен в качестве штрафа.

В Киеве начнет работать городская сеть велопроката
В Киеве начнет работать городская сеть велопроката


Подробные тарифы указаны здесь. Сообщим только основные цены: тридцать минут 30 гривен, месяц — 199 гривен, с 14-15 августа до 30 ноября (сезон) — 599 гривен). Каждый день пользования байком предоставляются бесплатные минуты.

Читайте также: В Киеве прошел фестиваль скульптур из песка

«Некстбайк» выдает велосипеды напрокат в двадцати пяти странах и в ста пятидесяти городах.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, велопрокат

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:14 » Автор: Анна Мартынова
     436
     0

Похожие новости по теме

В Киеве прошел фестиваль скульптур из песка В Киеве прошел фестиваль скульптур из песка

Киевляне наслаждались летней атмосферой.

Киевлянам напомнили, можно ли перевозить велосипеды в метро Киевлянам напомнили, можно ли перевозить велосипеды в метро

В Киеве все больше велосипедистов.

В Киеве создадут сеть каршеринга для электромобилей В Киеве создадут сеть каршеринга для электромобилей

Уже даже выбрали место для проката автомобилей.

В Киеве закрыли одну из станций метро В Киеве закрыли одну из станций метро

На сайте киевской "подземки" нет информации о закрытии станции.

Киевским велосипедистам сообщили приятную новость Киевским велосипедистам сообщили приятную новость

Такая альтернатива общественному транспорту активно работает в 16 странах мира.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх