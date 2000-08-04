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Раздел: Общество  
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В Днепре несовершеннолетняя стала мамой тройняшек

В Днепре несовершеннолетняя стала мамой тройняшекДети нуждаются в помощи врачей.

В Днепре 17-летняя Виктория, жительница Верхнеднепровского района области, родила тройню. 2 августа несовершеннолетняя девушка стала мамой троих девочек, которые появились на свет с помощью кесарева сечения. Известно, что новорожденные совсем крошечные - 1310 граммов, 960 и 820 граммов. Как рассказала мама роженицы, малыши подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

"Дочка чувствует себя нормально, уже встает и ходит к деткам. Уже придумала дочкам имена: Мирослава, Доминика и Стефания. Сейчас малышек обследуют врачи. Чуть позже будем знать, какие понадобятся медикаменты. Мы надеемся, что все будет хорошо", - рассказала мама роженицы.

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Любопытно, что для Верхнеднепровского района это первая тройня за последние 50 лет.
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 Теги: Днепр, несовершеннолетняя

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Сегодня, 12:50 » Автор: Анна Мартынова
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