» » В Киеве легальные МАФы обозначат голограммой
Раздел: Общество  
0

В Киеве легальные МАФы обозначат голограммой

В Киеве легальные МАФы обозначат голограммой Незаконные МАФы демонтируют.

В Киеве КП «Городской магазин» запускает пилотный проект, которым легально установленные объекты передвижной торговли будут отмечены голограммой, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.

"Специальная голограмма, размещенная, например, на автокофейне, тележке по продаже напитков или торговой палатке, является подтверждением законности установления и торговли", - говорится в сообщении КГГА.

Пилотный проект по размещению голографической визуализации договора на размещение средства передвижной и объектов сезонной мелкорозничной торговой сетей вводится коммунальным предприятием «Городской магазин», подчиненным Департаменту промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Основной целью этого проекта является идентификация предпринимателя и средства торговли согласно заключенному договору с КП «Городской магазин». По мнению разработчиков проекта, это сделает невозможным размещение торговых точек по фальшивым договорам и позволит повысить контроль со стороны общественности и, в случае необходимости, со стороны контролирующих органов.

"На сегодня пилотный проект реализован на территории парка «Партизанской славы» в городе Киеве. Так, по состоянию на начало августа выдано 4 голограммы на средства передвижной торговли и 4 – на объекты сезонной торговли. До конца месяца планируем обеспечить голограммами все легально установленные точки мелкорозничной торговли в городе Киеве", – сообщил директор предприятия Андрей Андрущенко.

Голограммы выдаются КП «Городской магазин» всем средствам передвижной и объектам сезонной торговли, право на размещение которых завоевано на открытых торгах, по которым заключены договоры по размещению средств передвижной/объектов сезонной мелкорозничной торговой сети на территории города Киева и за которые уплачены соответствующие средства.

Все самовольно размещенные средства передвижной и объекты сезонной торговли подлежат демонтажу в соответствии с Правилами благоустройства города Киева, утвержденными решением Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 25.12.2008 № 1051/1051.

Как сообщалось, по состоянию на 2 августа, в Киеве зарегистрировано 83 случая заболевания острой кишечной инфекцией из-за употребления уличной еды.

Все сообщения об отравлении шаурмой касались 4 локаций - возле станций метро "Лесная", "Дарница", "Оболонь", "Почтовая площадь" возле Речного вокзала.

Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета

Первые сообщения об отравлении поступили в понедельник, 30 июля. Во вторник уже была остановлена деятельность субъекта хозяйствования, осуществлявшего продажу шаурмы. Это были передвижные точки продаж, разрешительных документов у них не было. Сейчас вопрос законности их работы выясняют правоохранители.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, МАФы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:11 » Автор: Анна Мартынова
     91
     0

Похожие новости по теме

В Киеве выросло число пострадавших от отравления шаурмой В Киеве выросло число пострадавших от отравления шаурмой

Зарегистрировано 83 случая заболевания острой кишечной инфекцией

В Киеве придумали, как бороться с нелегальной торговлей В Киеве придумали, как бороться с нелегальной торговлей

Законные места передвижной торговли обозначат голограммами.

В Киеве на мосту Патона появится передвижной отбойник В Киеве на мосту Патона появится передвижной отбойник

Отбойник поможет избежать пробок.

В Киеве избавятся от незаконной передвижной рекламы В Киеве избавятся от незаконной передвижной рекламы

Коммунальные службы взялись за незаконную рекламу.

Строительство метро на Троещину: подробности проекта Строительство метро на Троещину: подробности проекта

В Минэкономразвития огласили стоимость и сроки строительства долгожданного направления киевского метро.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх