Раздел: Общество
В Киеве легальные МАФы обозначат голограммой
Незаконные МАФы демонтируют.
В Киеве КП «Городской магазин» запускает пилотный проект, которым легально установленные объекты передвижной торговли будут отмечены голограммой, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.
"Специальная голограмма, размещенная, например, на автокофейне, тележке по продаже напитков или торговой палатке, является подтверждением законности установления и торговли", - говорится в сообщении КГГА.
Пилотный проект по размещению голографической визуализации договора на размещение средства передвижной и объектов сезонной мелкорозничной торговой сетей вводится коммунальным предприятием «Городской магазин», подчиненным Департаменту промышленности и развития предпринимательства КГГА.
Основной целью этого проекта является идентификация предпринимателя и средства торговли согласно заключенному договору с КП «Городской магазин». По мнению разработчиков проекта, это сделает невозможным размещение торговых точек по фальшивым договорам и позволит повысить контроль со стороны общественности и, в случае необходимости, со стороны контролирующих органов.
"На сегодня пилотный проект реализован на территории парка «Партизанской славы» в городе Киеве. Так, по состоянию на начало августа выдано 4 голограммы на средства передвижной торговли и 4 – на объекты сезонной торговли. До конца месяца планируем обеспечить голограммами все легально установленные точки мелкорозничной торговли в городе Киеве", – сообщил директор предприятия Андрей Андрущенко.
Голограммы выдаются КП «Городской магазин» всем средствам передвижной и объектам сезонной торговли, право на размещение которых завоевано на открытых торгах, по которым заключены договоры по размещению средств передвижной/объектов сезонной мелкорозничной торговой сети на территории города Киева и за которые уплачены соответствующие средства.
Все самовольно размещенные средства передвижной и объекты сезонной торговли подлежат демонтажу в соответствии с Правилами благоустройства города Киева, утвержденными решением Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 25.12.2008 № 1051/1051.
Как сообщалось, по состоянию на 2 августа, в Киеве зарегистрировано 83 случая заболевания острой кишечной инфекцией из-за употребления уличной еды.
Все сообщения об отравлении шаурмой касались 4 локаций - возле станций метро "Лесная", "Дарница", "Оболонь", "Почтовая площадь" возле Речного вокзала.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Первые сообщения об отравлении поступили в понедельник, 30 июля. Во вторник уже была остановлена деятельность субъекта хозяйствования, осуществлявшего продажу шаурмы. Это были передвижные точки продаж, разрешительных документов у них не было. Сейчас вопрос законности их работы выясняют правоохранители.
В Киеве КП «Городской магазин» запускает пилотный проект, которым легально установленные объекты передвижной торговли будут отмечены голограммой, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.
"Специальная голограмма, размещенная, например, на автокофейне, тележке по продаже напитков или торговой палатке, является подтверждением законности установления и торговли", - говорится в сообщении КГГА.
Пилотный проект по размещению голографической визуализации договора на размещение средства передвижной и объектов сезонной мелкорозничной торговой сетей вводится коммунальным предприятием «Городской магазин», подчиненным Департаменту промышленности и развития предпринимательства КГГА.
Основной целью этого проекта является идентификация предпринимателя и средства торговли согласно заключенному договору с КП «Городской магазин». По мнению разработчиков проекта, это сделает невозможным размещение торговых точек по фальшивым договорам и позволит повысить контроль со стороны общественности и, в случае необходимости, со стороны контролирующих органов.
"На сегодня пилотный проект реализован на территории парка «Партизанской славы» в городе Киеве. Так, по состоянию на начало августа выдано 4 голограммы на средства передвижной торговли и 4 – на объекты сезонной торговли. До конца месяца планируем обеспечить голограммами все легально установленные точки мелкорозничной торговли в городе Киеве", – сообщил директор предприятия Андрей Андрущенко.
Голограммы выдаются КП «Городской магазин» всем средствам передвижной и объектам сезонной торговли, право на размещение которых завоевано на открытых торгах, по которым заключены договоры по размещению средств передвижной/объектов сезонной мелкорозничной торговой сети на территории города Киева и за которые уплачены соответствующие средства.
Все самовольно размещенные средства передвижной и объекты сезонной торговли подлежат демонтажу в соответствии с Правилами благоустройства города Киева, утвержденными решением Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 25.12.2008 № 1051/1051.
Как сообщалось, по состоянию на 2 августа, в Киеве зарегистрировано 83 случая заболевания острой кишечной инфекцией из-за употребления уличной еды.
Все сообщения об отравлении шаурмой касались 4 локаций - возле станций метро "Лесная", "Дарница", "Оболонь", "Почтовая площадь" возле Речного вокзала.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Первые сообщения об отравлении поступили в понедельник, 30 июля. Во вторник уже была остановлена деятельность субъекта хозяйствования, осуществлявшего продажу шаурмы. Это были передвижные точки продаж, разрешительных документов у них не было. Сейчас вопрос законности их работы выясняют правоохранители.
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