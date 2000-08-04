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Раздел: Общество  
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В Сети показали, как изменились столичные Золотые ворота за сто лет

В Сети показали, как изменились столичные Золотые ворота за сто летРедкие исторические снимки.

Золотые ворота сейчас существуют в столице как памятник архитектуры времен правления Ярослава Мудрого. Ранее же сооружение служило обороной для Киева и это было единственным входом в город, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Казалось бы, любая, даже самая прочная, конструкция все равно не способна пережить влияние времени и природы. Говоря о Золотых воротах сложно представить, что впервые их построили аж в 1037 году. И

Золотые ворота представляют собой крепостную башню с широким (до 7,5 метров) проездом. Высота сохранившихся стен достигает 9,5 метров, длина проезда — 25 метров. Во времена своего правления Ярослав Мудрый придавал воротам большое стратегическое значение. Он велел возвести над воротами небольших размеров церковь Благовещения и провозгласит ворота Золотыми.

В 1240 году ворота сильно пострадали во время осады и взятия города монголами. Из записей путешественников известно, что в 1651 году Золотые ворота были полуразрушенными. А в середине 18 века остатки древних Золотых ворот были скрыты под землей, а рядом возникли новые ворота.

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Чтобы облагородить местность вокруг ворот, в 19 веке был обустроен сквер: насажены деревья, установлены скамейки. Люди до сих пор любят там гулять, вдохновляясь местностью. Ведь то могущество, которое несут в себе Золотые ворота, поражает.

В Сети показали, как изменились столичные Золотые ворота за сто лет
В Сети показали, как изменились столичные Золотые ворота за сто лет
В Сети показали, как изменились столичные Золотые ворота за сто лет
В Сети показали, как изменились столичные Золотые ворота за сто лет
В Сети показали, как изменились столичные Золотые ворота за сто лет
В Сети показали, как изменились столичные Золотые ворота за сто лет
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 Теги: Золотые ворота, Киев

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Сегодня, 16:02 » Автор: Анна Мартынова
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