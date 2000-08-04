Раздел: Общество
Названы области Украины, лидирующие по числу издевательств над животными
Зарегистрировано 15 уголовных производств.
За первое полугодие текущего года в Украине зарегистрировано 154 уголовных производства по фактам издевательства над животными, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«В Киеве на протяжении августа-июня 2018 года зарегистрировано 15 уголовных производств по ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины, из них закрыто 2 производства», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Сумской области по аналогичным фактам было открыто 10 производств, а закрыты 2.По 1 производству расследуется в Черновицкой, Черниговской, Тернопольской Житомирской и Луганской областях. В Хмельницкой области полицией не установлено ни одного случая живодерства.
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Из общего количества зарегистрированных в Украине преступлений в отношении животных закрыто 57 производств.
За первое полугодие текущего года в Украине зарегистрировано 154 уголовных производства по фактам издевательства над животными, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«В Киеве на протяжении августа-июня 2018 года зарегистрировано 15 уголовных производств по ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины, из них закрыто 2 производства», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Сумской области по аналогичным фактам было открыто 10 производств, а закрыты 2.По 1 производству расследуется в Черновицкой, Черниговской, Тернопольской Житомирской и Луганской областях. В Хмельницкой области полицией не установлено ни одного случая живодерства.
Читайте также: В Киеве снесли шесть МАФов, торговавших шаурмой
Из общего количества зарегистрированных в Украине преступлений в отношении животных закрыто 57 производств.
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