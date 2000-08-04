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Раздел: Общество  
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В Киеве возросло количество пострадавших от некачественной шаурмы

В Киеве возросло количество пострадавших от некачественной шаурмыУже 93 случая отравления.

По состоянию на 6 августа в столице зафиксировано 93 больных острой кишечной инфекцией после употребления шаурмы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Во все торговые точки некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования, осуществлявший реализацию шаурмы. На сегодня его деятельность приостановлена», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с массовым отравлением и для предотвращения случаев заболевания острой кишечной инфекцией проводится мониторинг всех торговых точек продажи уличной еды с привлечением специалистов Государственной службы труда Украины, Главного управления Национальной полиции, Управления торговли и быта Департамента промышленности и развития предпринимательства.

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При выявлении нарушений санитарных правил и норм будут приниматься меры реагирования и возбуждаться уголовные производства.
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 Теги: Киев, шаурма

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Сегодня, 17:41 » Автор: Анна Мартынова
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