Раздел: Общество
В Киеве хотят переименовать бульвар
Петиция размещена на сайте КГГА.
В столице предлагают переименовать бульвар, метро и арку Дружбы Народов. Соответствующая петиция размещена на сайте КГГА, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Как отмечает автор, "Дружба народов - это идеологический термин СССР, который, к счастью, уже не актуален. А названия остались (и бесят)".
Карелин предлагает переименовать "места, названные в честь Дружбы народов, в просто Дружбы. Дружбы между людьми, а не народами. Тогда они станут бульваром Дружбы, станцией метро Дружбы и аркой Дружбы".
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"Кроме очевидных идеологических и эстетических преимуществ, такое сокращение более эффективно в замене названий на информационных носителях, так где-то можно будет просто удалить слово "народов". Например, в наиболее дорогом для замены названия месте - на станции метро", - отметил он в тексте петиции.
В столице предлагают переименовать бульвар, метро и арку Дружбы Народов. Соответствующая петиция размещена на сайте КГГА, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Как отмечает автор, "Дружба народов - это идеологический термин СССР, который, к счастью, уже не актуален. А названия остались (и бесят)".
Карелин предлагает переименовать "места, названные в честь Дружбы народов, в просто Дружбы. Дружбы между людьми, а не народами. Тогда они станут бульваром Дружбы, станцией метро Дружбы и аркой Дружбы".
Читайте также: В Киеве хотят переименовать улицу в честь украинских киборгов
"Кроме очевидных идеологических и эстетических преимуществ, такое сокращение более эффективно в замене названий на информационных носителях, так где-то можно будет просто удалить слово "народов". Например, в наиболее дорогом для замены названия месте - на станции метро", - отметил он в тексте петиции.
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