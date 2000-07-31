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Раздел: Общество  
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В Киеве хотят переименовать бульвар

В Киеве хотят переименовать бульварПетиция размещена на сайте КГГА.

В столице предлагают переименовать бульвар, метро и арку Дружбы Народов. Соответствующая петиция размещена на сайте КГГА, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Как отмечает автор, "Дружба народов - это идеологический термин СССР, который, к счастью, уже не актуален. А названия остались (и бесят)".

Карелин предлагает переименовать "места, названные в честь Дружбы народов, в просто Дружбы. Дружбы между людьми, а не народами. Тогда они станут бульваром Дружбы, станцией метро Дружбы и аркой Дружбы".

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"Кроме очевидных идеологических и эстетических преимуществ, такое сокращение более эффективно в замене названий на информационных носителях, так где-то можно будет просто удалить слово "народов". Например, в наиболее дорогом для замены названия месте - на станции метро", - отметил он в тексте петиции.
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 Теги: Киев, бульвар

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Сегодня, 23:28 » Автор: Едгар Букмирза
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