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В Украине призвали запретить держать собак в многоэтажках

В Украине призвали запретить держать собак в многоэтажках

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