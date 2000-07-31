Раздел: Общество
В Украине призвали запретить держать собак в многоэтажках
Петиция была опубликована 1 августа.
Президента Украины Петра Порошенко призвали запретить держать собак и курить в многоквартирных домах. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте электронных петиций Президента, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.
"Лично я не согласен с тем, чтобы вместо того, чтобы наслаждаться чистым утренним воздухом, нюхать табачный дым, а вместо того, чтобы наслаждаться первым весенним теплом, осторожно прокладывать путь по "минным полям" из собачьего дерьма !! На собственном дворе - хоть слонов разводить", - говорится в петиции.
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Автором петиции является Марат Губарев, петиция была опубликована 1 августа. По состоянию на сейчас собрано 26 голосов из 25 000 необходимых.
Президента Украины Петра Порошенко призвали запретить держать собак и курить в многоквартирных домах. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте электронных петиций Президента, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.
"Лично я не согласен с тем, чтобы вместо того, чтобы наслаждаться чистым утренним воздухом, нюхать табачный дым, а вместо того, чтобы наслаждаться первым весенним теплом, осторожно прокладывать путь по "минным полям" из собачьего дерьма !! На собственном дворе - хоть слонов разводить", - говорится в петиции.
Читайте также: Украинцам хотят запретить продажу кошек и собак
Автором петиции является Марат Губарев, петиция была опубликована 1 августа. По состоянию на сейчас собрано 26 голосов из 25 000 необходимых.
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