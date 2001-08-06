В киевском метрополитене анонсировали изменения

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В Киеве хотят ограничить продажу алкоголя в ночное время Предлагается запретить торговлю вином, пивом, алкогольными и слабоалкогольными напитками в МАФах и стационарных объектах торговли.