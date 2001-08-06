» » В киевском метрополитене анонсировали изменения
Раздел: Общество  
0

В киевском метрополитене анонсировали изменения

В киевском метрополитене анонсировали изменения Депутаты намерены внести изменения.

В киевском метрополитене собираются изменить информационные табло над поездами. Они будут показывать не время после отхода поезда, а сколько осталось до прибытия ближайшего, по типу экранов скоростных трамваев, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

Проект такого решения зарегистрировали депутаты Киевсовета. Пока документ носит статус проекта. Для утверждения его должен поддержать 61 депутат.

Отмечается, что Киевский метрополитен подготовит проект, проведет расчеты и запустит новую информационную систему до 31 декабря 2019 года.

Еще в 2015 году соответствующую петицию подписали свыше 10 тысяч киевлян. Однако, комиссия Киевсовета отклонила просьбу, посчитав этот проект слишком затратным.

Предварительно они получили ориентировочные сметы от двух украинских компаний на реализацию проекта. Харьковская компания насчитала 140 млн. грн. затрат. Еще одна киевская компания насчитала 11 млн. грн.

Теперь же депутаты предлагают вернуться к наболевшему вопросу и удовлетворить требование киевлян. Ведь в самом деле нынешняя система не дает понимания, сколько пассажиру предстоит ждать поезда. В то время как более прогрессивные системы уже давно работают, например, на станциях скоростного трамвая.

Читайте также: В Киеве продлили ограничение движения по Южному мосту

Каким окажется бюджет проекта сейчас – неясно. Скорее всего, уложиться в заявленные прежде 11 млн. грн. метрополитен не сумеет. Однако депутаты настроены решительно. И напоминают, что в последние 2 года бюджет столицы выполнили с профицитом (5,1 млрд. грн. в 2016-м и 3 млрд. грн. в 2017-м). Так что выделить на просьбу налогоплательщиков пару десятков миллионов вполне можно.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, метро

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:03 » Автор: Анна Мартынова
     243
     0

Похожие новости по теме

В Киеве хотят ограничить продажу алкоголя в ночное время В Киеве хотят ограничить продажу алкоголя в ночное время

Предлагается запретить торговлю вином, пивом, алкогольными и слабоалкогольными напитками в МАФах и стационарных объектах торговли.

В Киеве депутаты отказались запрещать повышать стоимость проезда В Киеве депутаты отказались запрещать повышать стоимость проезда

Большинство депутатов воздержалось.

Стало известно, сколько денег потратят на ремонт дорог в Киеве Стало известно, сколько денег потратят на ремонт дорог в Киеве

Принятое решение вносит изменения в бюджет города на 2018 год.

Депутаты теперь будут работать со свиньей-копилкой Депутаты теперь будут работать со свиньей-копилкой

Свинья-копилка из фарфора стала обязательным атрибутом во время заседания бюджетной комиссии Киевсовета.

Через полтора года в киевском метро появится Wi-Fi Через полтора года в киевском метро появится Wi-Fi

Бесплатный интернет будет с рекламой, а за деньги будет работать быстрее.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх