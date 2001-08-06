Раздел: Общество
Названы категории киевлян, которые получат матпомощь ко Дню Независимости
Люди получат от 250 до 900 гривен.
Ко Дню Независимости одноразовую адресную матпомощь получат 55 461 социально незащищенный житель Киева. Среди них внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете и фактически проживают в городе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
В частности, 900 гривен материальной помощи выплатят выплатят:
- лицам с инвалидностью с детства I группы и детям с инвалидностью, которые являются получателями государственной соцпомощи в соответствии с законом “О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью”;
- лицам с инвалидностью с детства I группы и детям с инвалидностью, с получателями социальной пенсии.
Матпомощь в размере 850 гривен выплатят:
- детям-сиротам, которые являются получателями пенсии по случаю потери кормильца.
Матпомощь в размере 700 гривен выплатят:
- лицам с инвалидностью I группы, размер пенсионной выплаты которых не превышает размер 2-х прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;
- лицам с инвалидностью I группы, которые являются получателями государственной соцпомощи в соответствии с законом “О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью”.
Матпомощь в размере 600 гривен выплатят:
- лицам с инвалидностью с детства, являются получателями государственной социальной помощи в соответствии с законом “О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью”;
- лицам с инвалидностью с детства, являются получателями социальной пенсии в соответствии с законом “О пенсионном обеспечении”.
Матпомощь в размере 500 гривен выплатят:
- Праведникам Бабьего Яра;
- жертвам политических репрессий и членам их семей, которые получают повышение к пенсии в соответствии с пунктом “г” статьи 77 закона “О пенсионном обеспечении”;
- участникам народного ополчения, которые принимали участие в обороне столицы Украины в период с 11 июля 1941 до 19 сентября 1941;
- родителям, матерям погибших в мирное время солдат срочной службы.
Матпомощь в размере 450 гривен выплатят:
- лицам с недостатками слуха;
- лицам с недостатками зрения.
Матпомощь в размере 400 гривен выплатят:
- лицам, достигшим 90-летнего возраста и старше.
Матпомощь в размере 350 гривен выплатят:
- лицам с инвалидностью и детям умершего кормильца, являющихся получателями государственной социальной помощи в соответствии с законом “О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью”.
Матпомощь в размере 250 гривен выплатят:
- лицам, которые являются получателями компенсации за предоставление социальных услуг в соответствии с постановлением Кабмина от 29 апреля 2004 года № 558 “Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги”;
- лицам, с получателями компенсации по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, согласно постановлению Кабмина от 26 июля 1996 года № 832 “О повышении размеров государственной помощи отдельным категориям граждан”.
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Также уточняется, что при определении категорий лиц, нуждающихся в помощи от городских властей учтено данные информационной базы получателей пенсий и предложения Комиссии по вопросам восстановления прав реабилитированных, общественных организаций и объединений, занимающихся пенсионерами, инвалидами, членами семей военнослужащих, ветеранами войны и труда.
Ко Дню Независимости одноразовую адресную матпомощь получат 55 461 социально незащищенный житель Киева. Среди них внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете и фактически проживают в городе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
В частности, 900 гривен материальной помощи выплатят выплатят:
- лицам с инвалидностью с детства I группы и детям с инвалидностью, которые являются получателями государственной соцпомощи в соответствии с законом “О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью”;
- лицам с инвалидностью с детства I группы и детям с инвалидностью, с получателями социальной пенсии.
Матпомощь в размере 850 гривен выплатят:
- детям-сиротам, которые являются получателями пенсии по случаю потери кормильца.
Матпомощь в размере 700 гривен выплатят:
- лицам с инвалидностью I группы, размер пенсионной выплаты которых не превышает размер 2-х прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;
- лицам с инвалидностью I группы, которые являются получателями государственной соцпомощи в соответствии с законом “О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью”.
Матпомощь в размере 600 гривен выплатят:
- лицам с инвалидностью с детства, являются получателями государственной социальной помощи в соответствии с законом “О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью”;
- лицам с инвалидностью с детства, являются получателями социальной пенсии в соответствии с законом “О пенсионном обеспечении”.
Матпомощь в размере 500 гривен выплатят:
- Праведникам Бабьего Яра;
- жертвам политических репрессий и членам их семей, которые получают повышение к пенсии в соответствии с пунктом “г” статьи 77 закона “О пенсионном обеспечении”;
- участникам народного ополчения, которые принимали участие в обороне столицы Украины в период с 11 июля 1941 до 19 сентября 1941;
- родителям, матерям погибших в мирное время солдат срочной службы.
Матпомощь в размере 450 гривен выплатят:
- лицам с недостатками слуха;
- лицам с недостатками зрения.
Матпомощь в размере 400 гривен выплатят:
- лицам, достигшим 90-летнего возраста и старше.
Матпомощь в размере 350 гривен выплатят:
- лицам с инвалидностью и детям умершего кормильца, являющихся получателями государственной социальной помощи в соответствии с законом “О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью”.
Матпомощь в размере 250 гривен выплатят:
- лицам, которые являются получателями компенсации за предоставление социальных услуг в соответствии с постановлением Кабмина от 29 апреля 2004 года № 558 “Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги”;
- лицам, с получателями компенсации по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, согласно постановлению Кабмина от 26 июля 1996 года № 832 “О повышении размеров государственной помощи отдельным категориям граждан”.
Читайте также: Стало известно, в какие дни в украинских больницах самые большие очереди
Также уточняется, что при определении категорий лиц, нуждающихся в помощи от городских властей учтено данные информационной базы получателей пенсий и предложения Комиссии по вопросам восстановления прав реабилитированных, общественных организаций и объединений, занимающихся пенсионерами, инвалидами, членами семей военнослужащих, ветеранами войны и труда.
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