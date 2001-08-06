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Раздел: Общество  
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В парках Киева три дня будет работать «Книжкобус»

В парках Киева три дня будет работать «Книжкобус»Он будет работать три дня.

В Киев снова приехал автобус, который провозит только книголюбов, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

Знаменитый «Книжкобус» открывает свои двери для юных гостей на 3 дня!

На этот раз ожидайте интерактивные развлечения, обучающие игры и лучшую детскую литературу в столичных парках:

8 и 9 августа — парк им. Тараса Шевченко
10 августа — парк «Наталка»

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Такой автобус будет работать с 15:00 до 19:00. Вход свободный.
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 Теги: Киев, парк

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Сегодня, 13:09 » Автор: Анна Мартынова
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