В парках Киева три дня будет работать «Книжкобус»

Он будет работать три дня.



В Киев снова приехал автобус, который провозит только книголюбов, передает



Знаменитый «Книжкобус» открывает свои двери для юных гостей на 3 дня!



На этот раз ожидайте интерактивные развлечения, обучающие игры и лучшую детскую литературу в столичных парках:



8 и 9 августа — парк им. Тараса Шевченко

10 августа — парк «Наталка»



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Такой автобус будет работать с 15:00 до 19:00. Вход свободный.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киев снова приехал автобус, который провозит только книголюбов, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online Знаменитый «Книжкобус» открывает свои двери для юных гостей на 3 дня!На этот раз ожидайте интерактивные развлечения, обучающие игры и лучшую детскую литературу в столичных парках:8 и 9 августа — парк им. Тараса Шевченко10 августа — парк «Наталка»Такой автобус будет работать с 15:00 до 19:00. Вход свободный.



