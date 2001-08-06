Раздел: Общество
В Киеве подсчитали количество нелегальных киосков с шаурмой
Их могут демонтировать.
В Киеве на данный момент известно о более 1000 незаконных точек продажи шаурмы, передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
Об этом "Громадському радіо" сообщил первый заместитель директора департамента городского благоустройства Киевской городской государственной администрации Тарас Панчий.
В Госпотребслужбе создали 16 групп, которые проводят обследование средств передвижной торговли.
Имеющие нарушения, перенаправляют на департамент городского благоустройства, который занимается последующей проверкой разрешительной документации.
- И все те точки, которые передает нам Госпортебслужба, в которых отсутствуют разрешительные документы, будут максимально быстро демонтированы. То есть автомобили (передвижные точки продаж) перемещаться на штрафплощадку, - пояснил Панчий.
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Уже демонтировали 6 таких объектов без разрешительных документов. Всего в городе работает 8 демонтажных бригад.
До конца года их количество планируется увеличить.
В Киеве на данный момент известно о более 1000 незаконных точек продажи шаурмы, передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
Об этом "Громадському радіо" сообщил первый заместитель директора департамента городского благоустройства Киевской городской государственной администрации Тарас Панчий.
В Госпотребслужбе создали 16 групп, которые проводят обследование средств передвижной торговли.
Имеющие нарушения, перенаправляют на департамент городского благоустройства, который занимается последующей проверкой разрешительной документации.
- И все те точки, которые передает нам Госпортебслужба, в которых отсутствуют разрешительные документы, будут максимально быстро демонтированы. То есть автомобили (передвижные точки продаж) перемещаться на штрафплощадку, - пояснил Панчий.
Читайте также: В Киеве из-за прорыва теплотрассы образовался «фонтан»
Уже демонтировали 6 таких объектов без разрешительных документов. Всего в городе работает 8 демонтажных бригад.
До конца года их количество планируется увеличить.
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