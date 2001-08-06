Зеленый Днепровский кисель…

СПРАВКА. Фосфаты, изобилуют в современных моющих средствах, они обычно применяются в порошках для стирки (однако не только в них). Вред этих веществ заключается в их свойствах удобрений. Попадая в реку или озеро, фосфаты способствуют резкому усилению роста водорослей. Из-за этого наблюдается картина, когда «вода цветёт». Развивающиеся водоросли выделяют опасные токсины, которые вызывают отравление. Потребляемая человеком вода, которая содержит фосфаты, может привести к прерыванию беременности, снижению продолжительности жизни, повышенной заболеваемости, врождённым детским патологиям.

В Украине сильно экономят на охране окружающей среды

Многие экологи считают, что Днепр — это мертвая река.

Мораторий на экологические проверки угрожает нормальному состоянию не только водного хозяйства страны, но и всей окружающей среды.

Проблема со сточными водами по всей Украине.

В Украине не осталось чистых рек.

Украинскую питьевую воду признали худшей в Европе.

Украина начинает страдать от нехватки чистой воды.

Киев употребляет воду, критериев оценки качества которой не существует.

В Украине создали открытый реестр качества воды.

СПРАВКА.

Мы часть ЦЕЛОГО! - Для того чтобы понять всю остроту проблемы, необходимо для себя уяснить, что все в этом мире взаимосвязано. И лужа после дождя, и сельский ставок, и река за окном – это все часть МИРОВОГО ОКЕАНА! Все надводные и подземные воды – это единое целое! И отравляя водоем - вы убиваете частичку Мирового Океана, - говорит Александр Чистяков - Для чего это все говорится? Мы просто преступно распоряжаемся своими природными богатствами. Ассоциация рыболовов Украины считает, что Украине давно уже нужна НОВАЯ ВОДНАЯ ПОЛИТИКУ!!!! Пресную воду необходимо признать стратегическим ресурсом страны и подходить к его использованию со всей ответственностью! Без понимания этого нас может ожидать мрачная перспектива. Я верю, что разум и искренняя любовь к своему краю победят алчность чиновников пытающихся нажиться на нашем здоровье, которое зависит от будущего наших водоемов. Придет в каждый дом чистая, хрустальная, здоровая, живая вода!

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Гуляя летом по набережной Киева, невозможно не заметить, что вода в Днепре неестественного зеленого цвета и от нее идет крайне неприятный запах. Это связано с процессом аномального роста водной растительности и в частности сине-зеленых водорослей, которые выделяют альготоксины, отравляя водоемы. Вызвано это крайне высоким уровнем фосфатов в воде, которые содержат почти все моющие средства. Азот и фосфор подавляют иммунную систему человека, вызывают аллергии, а при постоянном накоплении могут поражать мозг, почки, печень и легкие. Фосфаты являются благодатной почвой для развития микроорганизмов. В результате в воде уменьшается количество кислорода, она начинают буквально гнить. Это приводит к массовому мору рыбы. К сожалению, процесс этот остановить невозможно, ведь Днепр неспособен сам себя очищать. «Буйним квітом цвіте наш Дніпро…» Именно так можно перефразировать выдающуюся песню, глядя, во что превращается Днепр.Цветение Днепра происходит ежегодно в связи с теплой погодой и, как следствие, потерей кислорода в воде. Зеленоватая пленка на поверхности воды, которую и наблюдают киевляне, фактически, это – отмершие водоросли, которые появляются в процессе цветения. А интенсивность развития водорослей зависит от теплой погоды. Жаркое лето приводит к буйному цветению вод Днепра.Живые водоросли почти невидимы, они лишь образуют зеленоватый цвет воды. А вот отмершие водоросли, сбиваясь к берегам, образуют настоящую пленку неприятного зеленого цвета.- Много дискуссий возникает по поводу вредности данного процесса. Цветение Днепра и зеленая пленка на поверхности может разве что влиять на комфорт киевлян, которые хотят поплавать в воде. Но, с другой стороны, когда большая концентрация отмерших водорослей в воде, то можно получить легкие ожоги на коже, так же высокий уровень альготоксинов может привести к появлению аллергических реакций – говорит глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков - Разлагаясь, водоросли выделяют сероводород, а затем, смешиваясь с водой, образуется кислота. Она имеет слабую концентрацию, но все же. Просто для купания нужно выбирать участок, где не накапливаются отмершие водоросли. Там можно даже сейчас смело заходить в воду. Главное – не купаться именно в этой зеленой пленке. Так же чрезмерный процесс цветения начинает вредить жителям водоемов из-за того, что на мелководье при распаде остатков водорослей, выделяются токсины.В прошлом году было даже больше зеленого цвета в водах Днепра, ведь лето было намного теплее, чем сейчас. В августе ситуация с позеленением Днепра будет еще серьезнее, так как синоптики обещают 20 дней хорошего тепла, а это еще добавит отмерших водорослей в воде. Сделать Днепр без зеленой пленки никак нельзя, ведь человек на температурный режим не влияет. Разве, что увеличить проточность воды…- После постройки ГЭС гидрологический режим течения нарушен, и Днепр из реки стал сетью стоячих озер, что и нарушило гидрологический и гидробиологический режим. На мелководье быстро прогревается вода, что и приводит к быстрому размножению сине-зеленых водорослей – объясняет Александр Чистяков.Однозначного решения экологической проблемы водохранилищ сейчас нет. Радикальные меры в виде спуска водохранилищ, по словам специалистов, только усугубят экологическое состояние не только Днепра, но и всей страны.- Хоть время от времени и звучат идеи о том, чтобы спустить водохранилища, но в мире нет опыта рекультивации земель, которые долгое время были под водой. Эти земли загрязнены донными отложениями и тяжелыми металлами, а в случае с Киевским водохранилищем, то и радиоактивными осадками после аварии на ЧАЭС. Спустите Киевское море сейчас – и с испарением в воздух попадут тонны радиоактивных веществ. Каскад водохранилищ ни в коем случае на данный момент трогать нельзя, - подытожил Александр Чистяков.Одним из способов очистки водоемов является зарыбление водоемов растительноядными видами рыбы, такими как толстолобик, белый амур.Так же эту проблему можно начать решать, ограничив на законодательном уровне применение фосфатов в моющих средствах. Как, например, в странах Евросоюза.На сегодняшний день не существует Государственной программы по изменению ситуации с "цветением" воды, которая является критическим и угрожающим явлением для окружающей среды.Правительство Украины приняло технический регламент ЕС о производстве бытовой химии без применения фосфатов еще в 2012 году, однако летом 2013 года постановлением КМУ внедрение данного регламента отменили.Следующая попытка вынести проблему фосфатов на законодательный уровень было сделано по инициативе природоохранной общественности в марте 2018 года, когда в парламенте зарегистрировали два законопроекта о постепенном отказе от производства и ввоза на территорию Украины моющих средств, содержащих фосфатные поверхностно-активные вещества (ПАВ). Впрочем, главное научно-экспертное управление Верховной Рады вернуло оба законопроекта на доработку.За весь 2017 год Украина потратила на охрану окружающей среды на 1 млрд гривен меньше, чем в предыдущем году. При таком состоянии дел очистка сточных вод в Украине крайне необходима.И это в то время когда подавляющее большинство украинцев (89%) считают проблемы экологии и состояния окружающей среды актуальными для страны.Наиболее характерными для своей местности жители Украины назвали загрязнения водоемов (34%); загрязнения атмосферы / загазованность (29%); сокращение лесов / парков / зеленых зон (24%); ухудшение здоровья людей (23%); плохое качество питьевой воды (22%); антисанитарное состояние территории (17%); изменение климата / парниковый эффект (15%), а также влияние химических веществ на продукты питания (14%).— Каждая здоровая река - это живая экосистема, которая имеет способность к самоочищению. То есть она способна избавляться естественным способом от излишков загрязнений. Днепр не умирает, он де-факто мертв, поскольку лишился способности к самоочищению – говорит эколог, доктор технических наук- Великий Днепр только в воспоминаниях классиков остался «широким и могучим». Его перегородили дамбами. Днепр убили, лишив природного течения. И сегодня он не в состоянии смыть всю то, что попадает в него с производственными и бытовыми стоками – с болью говорит- Одной из главных проблем является недостаточно эффективная очистка промстоков. Несмотря на то, что их количество заметно снизилось, уровень загрязнения продолжает нарастать. В 2017 году в водоемы Украины было сброшено более двух миллиардов кубометров стоков. Из них более одной трети – это не очищенные или недостаточно очищенные воды. Наибольший вред водным объектам Украины наносят предприятия горно-металлургического комплекса и коммунального хозяйства. В прошлом году общий объем сбросов в водные объекты сточных вод и загрязняющих веществ составил 2 млрд. 80 млн. м3. В основном это предприятия горно-металлургического комплекса и коммунального хозяйства.- Из них - 584 млн. м3 сбросов осуществили предприятия с « ТОП-100 главных загрязнителей ». В первую десятку загрязнителей водных объектов вошло 4 горно-металлургические и 6 коммунальных предприятий. Среди основных загрязнителей водных объектов лидируют «Меткомбинат Азовсталь» (140 млн. М3), ПАО «Днепровский меткомбинат» (71 млн. М3) и ОАО «Запорожсталь» (54 млн. М3) , - отметили в Ассоциации рыболовов Украины.В Минприроды пояснили, что Украина уже давно относится к числу стран, в недостаточном количестве обеспеченных водными ресурсами, однако ситуация осложняется тем, что на государственном уровне практически не выделяется средств на очистку водоемов.- На очистку рек и водоемов выделяется очень мало средств. Например, в прошлом году в правительстве выделили 200 000 гривен, и в этом году заложено 200 000. Этих денег недостаточно, чтобы очистить одну реку, не говоря уже о всех водоемы Украины, - рассказали в пресс-службе Минприроды.Давно назрела необходимость в экологической модернизации украинских предприятий. К сожалению «бизнес» не спешит этим заниматься. На данный момент штрафы за неочищенные стоки в водоемы мизерные. И поэтому предприятиям выгоднее их оплачивать, чем строить дорогостоящие очистные сооружения, или модернизировать уже имеющиеся… Но это не значит, что государство должно стоять в стороне от решения экологических проблем.Контролировать ситуацию с выбросом вредных веществ в реки Украины и реагировать на чрезвычайные ситуации должна Государственная экологическая инспекция. Но благодаря мораторию на экологические проверки руки у инспекторов оказались связанными.- Предприятия просто не допускают инспекторов для проверки их деятельности. Например, на уровне местной власти предприятия получают разрешения на определенное количество выбросов в воду. Но указываться в документах может одно количество выбросов, а на деле сбрасывается гораздо больше и гораздо худшего качества. Кроме того, осуществляют выбросы вредных веществ в водоемы в ночное время, когда никто не видит , - отметили в пресс-службе Госэкоинспекции.- Сегодня мы приходим к пониманию того, что нужно более жестко наказывать за убийство природы, - говорят в Национальной Экологической Раде Украины.Помимо обновления штрафов в сторону увеличения, эксперты настаивают на механизмах ограничения деятельности предприятий на время судебных разбирательств по экологическим преступлениям.- Например, эко инспекция обнаруживает предприятие, которое своей деятельностью вредит окружающей среде. Чтобы это предприятие остановили, и оно перестало работать, Госэкоинспекция должна обратиться в суд, пройти все инстанции. Но все это время предприятие будет работать, а суд может рассматривать жалобы очень долго, и даже если решение будет в пользу экоинспекции, то часто нанесеный ущерб уже настолько масштабен, что восстановить окружающую среду практически невозможно, - говорят в Национальной Экологической Раде Украины.Минприроды совместно с ГПУ и природоохранными организациями разработали соответствующие поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ужесточение ответственности для недобросовестных предпринимателей, но инициативы министерства напоролись на мораторий, ведь нарушений без проверки не обнаружить, а следовательно, и наказывать предпринимателя не за что.И Киев не является даже со своим миллиардным бюджетом исключением. Фактически столичные коммунальные службы не очищает стоки. Сколько лет не проводится реконструкция Бортнической станции аэрации? А о том, что стекает по ливневкам в Днепр можно писать криминальные романы.Природоохранная общественность обеспокоена, что в дальнейшем ситуация может еще больше ухудшиться и приведет, в конечном итоге, к сбросу неочищенных стоков города в Днепр и к возникновению экологической катастрофы не только украинского, но и европейского масштаба.- Заметьте это без учета той грязи, что попадает в реки из ливневок минуя очистные сооружения – продолжает Александр Чистяков - Практически все мойки машин сбрасывают свои отходы в ливневки, чтобы не платить за очистку. А только в Киеве более 2,5 тысяч авто моек… Тысячи тонн соли после зимы благополучно с весенними ручьями попадают по ливневым стокам прямо в реки. Химикаты с полей смываемые дождями по дренажным каналам стекают в водоемы, что приводит к массовому мору рыбы. Из-за такой преступной бесхозяйственности в Днепровских водохранилищах соленость воды заметно увеличилась, и сегодня в столичной акватории можно встретить рыбу-иглу, и даже мелких медуз. Все это ведет к изменению водной экосистемы! Ситуация, которая сложилась в Украине с пресноводными водоемами, мало назвать бесхозяйственностью, это преступление!Наши стиральные машины, сливают отработанную воду в канализацию. Очистные сооружения не читают формулу фосфатов, и они попадают в Днепр. При заборе питьевой воды устаревшие очистные сооружения так же не читают формулу фосфатов, пропуская их, и поэтому они беспрепятственно попадают в краны наших квартир. Мы пьем воду, разбавленную отходами с автомоек… Попадая в человеческий организм, фосфаты провоцируют онкологические заболевания. Вот и получается, что автомойки, сливая отходы в ливневки, являются чуть ли не основной причиной отравления питьевой воды.Очистка на водоканалах не спасает от вредного воздействия "опасной воды", утверждают медики.В некоторых из них все сложнее найти воду в гремучей смеси сельскохозяйственных удобрений, канализационных и промышленных стоков.Исследователи Национальной геофизической обсерватории назвали самыми загрязненными реками в Украине Северский Донец, Днестр, Сулу, Западный Буг и Кальмиус.Так, в Западном Буге содержание азота превышает предельно допустимую концентрацию в 15 раз, а тяжелых металлов - в восемь раз. А в притоках Днестра - Тысменице, Опире, Лимнице, Быстрице Надворнянской - соединений марганца больше нормы в 29 раз, а меди в 41.Специалисты Ассоциации рыболовов Украиныговорят о тушках рыбы, всплывающих брюхом кверху в притоке Западного Буга, реке Полтва. Рыба в таких реках не просто гибнет, а исчезает целыми видами. В целом, по подсчетам ученых, поголовье рыб за последние десятилетия уменьшилось минимум в 100 раз, измельчали и сами особи.Бедственная ситуация и в днепровских водохранилищах - Киевском, Каховском, Кременчугском и Днепродзержинском. Содержание марганца и меди в них порой превышают норму уже в 80 раз. А вот в притоках же Днепра - Припяти, Тетереве, Ирпене, Десне и других - содержание железа, марганца и меди превышает норму в некоторых случаях в 18, 57 и 40 раз соответственно.Медики бьют тревогу, предупреждая об опасности купания в такой воде. По их словам, это может вызвать кожные болезни, а длительное употребление такой воды в качестве питьевой, даже после очистки на водоканалах, - поражение центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, а также кишечно-желудочного тракта.Как выяснилось, загрязненные реки есть не только на востоке страны, но и в западных, и в южных регионах. Однако в каждом из них – свои источники загрязнения.Так, в Центральной Украине, где протекает Днепр, это минеральные удобрения, которые массово используются в сельском хозяйстве. Северский Донец страдает от продуктов "жизнедеятельности" нефтехимических комбинатов и шахт, а Западный Буг – от канализационных стоков.Причем из этих же водоемов жители страны получают около 70 % питьевой воды. Кроме того, фермеры, используя речную воду для орошения полей, рискуют снять токсичный урожай: вредные вещества, концентрируясь в верхнем, наиболее плодородном, гумусосодержащем слое отравляют растения.- На сегодня восстановить природные параметры зарегулированных рек и цикл их самоочищения, если брать именно комплекс взаимодействия поверхностных и наземных вод - уже невозможно - говорят в Ассоциации рыболовов Украины.Днепр – главная река Украины. Из него пьют воду 2/3 населения страны, хотя по качеству он абсолютно непригоден.Эксперты отмечают катастрофическое маловодие, уже в течение нескольких лет уровень наполнения рек остается на отметке 20% от требуемого стандарта, из-за этого в Украине уже не осталось ни одного озера или реки, где вода была на уровне первого класса.- Поэтому мы сегодня и говорим о серьезных угрозах для водных ресурсов. И если их не начать решать, то в скором времени о питьевой воде из наших рек можно будет забыть. Такое положение к водоемам угрожает Национальной Экологической Безопасности. Мы за годы Независимости создали ряд прекрасных законов, нужно начинать учиться их выполнять! – говорит председатель Всеукраинской экологической лиги- Хватит издеваться над нашими реками. Необходимо категорически запретить неочищенные стоки! А нарушителей должны ждать серьезные санкции, вплоть до уголовной ответственности. Нужно прекратить полумеры. Предприятия, которые не хотят установить очистные сооружения необходимо закрывать. Нужно внедрять новые цивилизованные подходы к использованию природных водных ресурсов.Глядя на то, что происходит сегодня с нашими реками, невольно вспоминаешь образ незадачливого мужика, который пилит под собой сук. Так и мы… Сначала загрязняем реку, а потом берем из нее питьевую воду.Ученые утверждают, что вода в водохранилищах 4 класса (а это категория особо грязных вод). Устаревшие очистные сооружения не справляются, так как рассчитаны максимально на очистку воды 2 класса. Да еще и пятидесятилетней давности водопроводные трубы, в которых ржавчины больше чем металла. И поэтому, чтобы хоть какая-то очищенная вода пришла к нам в квартиру ее усиленно хлорируют. Не следует забывать, что после кипячения хлорированной воды образуются соединения стимулирующие развитие различных серьезных заболеваний. Таким образом, мы сами себя уничтожаем.В Украине в питьевом стандарте около 40 показателей, в то время как в Европе их примерно 130. По факту из этих заявленных 40 контролируются меньше половины.— У нас есть системы очистки воды, однако они малоэффективны. В Украине используют от двух до трех степеней очистки воды, в то время как в развитых странах — от 8 до 12. В основном у нас идет хлорирование воды, в цивилизованном мире подобные методы давно не используются. Ведь хлор вступает в реакцию с рядом смесей, примесей и образует большую цепочку токсичных соединений – говорит руководитель юридического сектора общественной организации «Захист»- В Европе работают ультрафиолетовые, акустические и другие, более безопасные системы очистки. В условиях нарастающего загрязнения больших украинских рек, вода которых активно используется в питьевой цепочке, мы по эффективности очистки отстаем от техногенных изменений и поэтому формируем повышенные риски для здоровья людей. 37% всех заболеваний напрямую связано с употреблением некачественной питьевой воды.Британские исследователи назвали Киев самой грязной столицей Европы. Главными проблемами города они определили свалки и загазованный воздух, но самой большой бедой - воду."Киевводоканал" очищает воду из Десны несколько раз хлором и фильтрами.Однако пить такую воду доктор химических наук, академик НАНУ и директор Института коллоидной химии и химии водыне решается.- Водопроводная вода не является питьевой, она действительно очень плохого качества - это не вызывает никаких сомнений, - утверждает ученый.Самая крупная проблема, по словам академика, заключается в химикатах, которыми очищают воду. Впрочем, доказать это документально пока невозможно, ибо государственная санстанция до сих пор не знает, что значит качественная вода. ДСТУ советских времен отменили два года назад, а новых государственных нормативов - не приняли.Это уникальный случай в мире, возмущается Гончарук. "Поэтому говорить о соответствии воды каким-то стандартам вообще нет смысла", - убежден он.Возникает вопрос: Как санэпидстанция позволяет пить воду, чистоту которой определить не может?- Наши реки убивают не инопланетяне! Мы сами доводим наши водные ресурсы до такого состояния! Двухгодичным мораторием на проверки очень сильно подорвана структура государственной природоохраны. Бизнес этот мораторий воспринял как вседозволенность и пустился во все тяжкие – говорит Александр Чистяков - У такого положения дел, есть две стороны: с одной наше варварское отношение к водоемам, а с другой, это то, что нам это делать позволяют проверяющие структуры из-за жуткой своей коррумпированности. Соблюдение четких правил и законов очень быстро сможет прекратить варварское отношение к нашим рекам. А для того, чтобы чиновник начал качественно выполнять возложенные на него обязанности, нужен общественный контроль, а так же реальная жесткая ответственность чиновника за принятые им решения.Одним из выходов может быть переход на питьевое водоснабжение за счет подземных вод. Подобная практика у нас есть. Это было сделано в Киеве после аварии на ЧАЭС, необходимо было оторвать людей от водоснабжения из загрязненных Десны и Днепра. Для этого в столице пробурили около 150 артезианских скважин, которые работали как бюветы. Им нужна реконструкция, но главное, что они уже есть. Большая часть рекомендаций водно-рамочной директивы Европейского Союза базируются именно на обосновании преимущественного использования подземных вод для хозяйственно-питьевых целей.— Сегодня не существуют у государства каких-то единых путей спасения Днепра. Их нет… Объясняют это чиновники банальной нехваткой денег – говорит эколог, доктор технических наук Евгений Яковлев — Нужно срочно предпринимать первоначальные меры, чтобы приостановить процесс деградации качества воды. Во-первых, нужна обновленная государственная программа. Во-вторых, необходимо выходить на международное сотрудничество, учитывая опыт других стран. В-третьих, создание эффективной системы мониторинга. Ну и в-четвертых, нужно научно обосновать предельно допустимые изменения в бассейне Днепра. Придерживаясь этих пунктов, мы сможем выйти на экологически безопасное состояние реки и по ее бассейну, и по прибрежной зоне Черного моря.Впервые в истории Украины открыто данные о качестве воды. Соответствующая информация содержится на портале открытых электронных данных data.gov.ua, сообщил первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления УкраиныРаспорядителем данных является Государственное агентство водных ресурсов, информация будет обновляться раз в 85 дней.Говоря о важности открытия таких данных, Алексей Вискуб заметил, что 80% населения Украины обеспечивается питьевой водой из поверхностных источников, среди них почти 75% - из Днепра.- Именно поэтому гражданам важно понимать, каково качество поверхностных вод вблизи их дома, работы и мест отдыха. Эти данные также позволят общественным активистам лучше понимать влияние промышленных отходов на окружающую среду и контролировать соблюдение законодательства в экологической сфере. Данные о качестве воды - одни из самых ценных, но одновременно и одни из самых закрытых в мире. Согласно последним выпуском Global Open Data Index, только 15 стран в мире публикуют эти данные в открытом и машинописном формате. Лишь Финляндия делает это наиболее качественно - регулярно и в полном объеме. Отныне данные именно такого качества будут доступны и в Украине, - подчеркнул Алексей Вискуб.Для создания реестра использованы данные, которые собирались в течение 10 последних лет. Пробы воды брались 435 населенных пунктах Украины. Само качество жидкости определяли содержанием хлора, аммиака, сульфата, аммония, нитрата, нитрита, фосфатов и других химических веществ. Также специалисты учитывали обогащенность воды кислородом.При сборе данных выяснили, что грязная питьевая вода в Одесской области, далее - Донецкая и Луганская, за ними Николаевская область, Днепропетровская, Харьковская, Киевская. Замыкают список Львовская и Закарпатская области. Больше всего вода из водопровода загрязнена в крупных городах.По словам разработчиков, данные будут обновляться и пополняться.Напомним, по данным ООН, по меньшей мере 1,4 млн человек в Европе ежегодно умирают из-за загрязнения окружающей среды.По итогам 2016 года, в Украине накоплено 12 млрд тонн отходов, из которых 12 млн тонн - это опасные и ядовитые вещества, которые провоцируют рак у населения. При этом в стране действует мораторий на экологические проверки, который, по данным экспертов, делает невозможным урегулирование ситуации.