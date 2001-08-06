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Раздел: Общество  
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В Киеве отреставрируют Троицкую надвратную церковь

В Киеве отреставрируют Троицкую надвратную церковьНа ремонт потратят 17,1 млн гривен.

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник объявил тендер на реставрацию Троицкой надвратной церкви за 17,1 млн гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Украинские Новости.

Об этом говорится в сообщении на портале публичных электронных закупок ProZorro.

Тендерные предложения можно подать до 23 августа, начало аукциона - 28 августа.

Срок выполнения работ - до 20 декабря 2019 года.

В тендерной документации отмечается, что Троицкая надвратная церковь акцентирует главный вход в Киево-Печерский заповедник и была построена в 1106-1108 годах.

По результатам последних наблюдений, фиксируется активизация разрушительных процессов во внешней отделке фасадов.

С целью недопущения дальнейшего разрушения отделки фасадов необходимо принять срочные меры - выполнить комплекс работ по реставрации фасадов и живописи.

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Кроме того, установлено, что в связи с предаварийным состоянием медного покрытия купола, существует потенциальная угроза повреждения живописи в интерьере церкви.
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 Теги: Киев, реставрация

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Сегодня, 16:30 » Автор: Анна Мартынова
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