Раздел: Общество
В Киеве отреставрируют Троицкую надвратную церковь
На ремонт потратят 17,1 млн гривен.
Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник объявил тендер на реставрацию Троицкой надвратной церкви за 17,1 млн гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Украинские Новости.
Об этом говорится в сообщении на портале публичных электронных закупок ProZorro.
Тендерные предложения можно подать до 23 августа, начало аукциона - 28 августа.
Срок выполнения работ - до 20 декабря 2019 года.
В тендерной документации отмечается, что Троицкая надвратная церковь акцентирует главный вход в Киево-Печерский заповедник и была построена в 1106-1108 годах.
По результатам последних наблюдений, фиксируется активизация разрушительных процессов во внешней отделке фасадов.
С целью недопущения дальнейшего разрушения отделки фасадов необходимо принять срочные меры - выполнить комплекс работ по реставрации фасадов и живописи.
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Кроме того, установлено, что в связи с предаварийным состоянием медного покрытия купола, существует потенциальная угроза повреждения живописи в интерьере церкви.
Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник объявил тендер на реставрацию Троицкой надвратной церкви за 17,1 млн гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Украинские Новости.
Об этом говорится в сообщении на портале публичных электронных закупок ProZorro.
Тендерные предложения можно подать до 23 августа, начало аукциона - 28 августа.
Срок выполнения работ - до 20 декабря 2019 года.
В тендерной документации отмечается, что Троицкая надвратная церковь акцентирует главный вход в Киево-Печерский заповедник и была построена в 1106-1108 годах.
По результатам последних наблюдений, фиксируется активизация разрушительных процессов во внешней отделке фасадов.
С целью недопущения дальнейшего разрушения отделки фасадов необходимо принять срочные меры - выполнить комплекс работ по реставрации фасадов и живописи.
Читайте также: У «Борисполя» тело повешенного провисело две недели
Кроме того, установлено, что в связи с предаварийным состоянием медного покрытия купола, существует потенциальная угроза повреждения живописи в интерьере церкви.
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