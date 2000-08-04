Раздел: Общество
Погром лагеря ромов в Киеве: координатору С-14 смягчили меру пресечения
Назначен ночной домашний арест.
Апелляционный суд Киева во вторник, 7 августа, начал рассмотрение жалобы стороны защиты на решение Голосеевского райсуда Киева относительно круглосуточного домашнего ареста координатору С14 Сергею Мазуру, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Об этом сообщил председательствующий судья Апелляционного суда Рыбак.
В частности, 18 июля 2018 года суд избрал координатору группы С14 Сергею Мазуру меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Его подозревают в погроме лагеря ромов, произошедшего в Киеве на Лысой горе в апреле 2018 года.
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В ходе заседания народный депутат Павел Костенко заявил ходатайство, что готов взять Мазура на поруки.
Апелляционный суд Киева во вторник, 7 августа, начал рассмотрение жалобы стороны защиты на решение Голосеевского райсуда Киева относительно круглосуточного домашнего ареста координатору С14 Сергею Мазуру, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Об этом сообщил председательствующий судья Апелляционного суда Рыбак.
В частности, 18 июля 2018 года суд избрал координатору группы С14 Сергею Мазуру меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Его подозревают в погроме лагеря ромов, произошедшего в Киеве на Лысой горе в апреле 2018 года.
Читайте также: Киев становится популярнее среди иностранных туристов
В ходе заседания народный депутат Павел Костенко заявил ходатайство, что готов взять Мазура на поруки.
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