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Раздел: Общество  
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В РФ сообщили о состоянии здоровья Сенцова

В РФ сообщили о состоянии здоровья СенцоваСенцов находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников.

В Федеральной службе исполнения наказаний России заявляют об "удовлетворительном" состояним здоровья украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова, который голодает уже более 85 дней.

Об этом сообщает управление ведомства в Ямало-Ненецком округе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

В ведомстве утверждают, что Сенцов "находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов "Лабитнангской городской больницы".

Отмечается, что его ежедневно осматривают медработники, проводятся клинико-лабораторные и инструментальные исследования.

"Ему назначено и проводится лечение, направленное на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений", - заявляют в пресс-службе ведомства.

Его представители добавили, что не выявили ухудшения состояния здоровья Сенцова после проведения 6 августа лабораторного обследования политзаключенного.

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"Состояние здоровья Сенцова А.Г. оценивается как удовлетворительное", - подытожили в управлении ведомства в Ямало-Ненецком округе.
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 Теги: РФ, Сенцов, здоровье

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Сегодня, 22:30 » Автор: Едгар Букмирза
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