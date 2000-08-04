Раздел: Общество
Осенний призыв-2018: кого заберут на службу
Призыв начнется в октябре 2018 года.
В областных и Киевском городском военных комиссариатах продолжается подготовка к успешному проведению призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины, который согласно указу президента Украины, начнется в октябре 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Проводится детальный анализ учетных данных о количественном и качественном составе призывников, проживающих в каждом районе, и области (городе) в целом, организовано проведение всестороннего и углубленного изучения призывников, подлежащих очередному призыву. К работе по изучению личных качеств призывников, особенностям отбора пополнения для режимных частей, порядком проведения бесед и заполнения листков изучения и других вопросов привлекаются наиболее опытные рабочие военных комиссариатов, преподаватели допризывной подготовки учебных заведений и офицеры запаса", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Сухопутных войск ВСУ в соцсети Фейсбук.
В информации отмечается, что изучение личных качеств призывников осуществляется путем проведения индивидуальных бесед с призывником, его родителями или лицами, их заменяющими, а также с представителями администрации предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, в котором работает (учится) призывник.
"Организованы сверки с предприятиями, учреждениями, организациями с целью получения списков работающих в них призывников", - добавляют в Управлении персонала.
Призывников, которые решением призывных комиссий признаны временно негодными к срочной военной службе сроком до 6 месяцев, вызывают в военкоматы и направляют на лечение с определением сроков его завершения.
"Если по своим религиозным убеждениям призывники не могут проходить срочную военную службу, их направляют в отделы по вопросам альтернативной службы для оформления заявления на прохождение альтернативной (невоенной) службы", - напоминают в Управлении.
В Командовании Сухопутных войск ВСУ отмечают, что указанные подготовительные мероприятия позволят получить полные объективные данные о наличии и состоянии призывных ресурсов с тем, чтобы исключить возможность призыва на срочную военную службу лиц, имеющих право на отсрочку, непригодных к военной службе по состоянию здоровья, а также не допустить направления в режимные части призывников, которые не соответствуют требованиям службы в этих частях.
Читайте также: Киевляне получат обновленные квитанции ЖКХ
Как сообщалось, 13 июля 2018 года замминистра обороны по вопросам евроинтеграции Анатолий Петренко сообщил, что в апреле - мае 2018 года был проведен призыв граждан Украины на срочную военную службу, во время которого в ряды ВСУ и других военных формирований призвали и направили 15тыс. 190 человек. Кроме этого, в период с начала года по 13 июля на военную службу по контракту в ВСУ были приняты 17тыс. человек. Также по состоянию на указанную дату наращен оперативный резерв ВСУ, который составляет более 158 тыс. человек, из них около 122 тыс. человек - резерв первой очереди.
В областных и Киевском городском военных комиссариатах продолжается подготовка к успешному проведению призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины, который согласно указу президента Украины, начнется в октябре 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Проводится детальный анализ учетных данных о количественном и качественном составе призывников, проживающих в каждом районе, и области (городе) в целом, организовано проведение всестороннего и углубленного изучения призывников, подлежащих очередному призыву. К работе по изучению личных качеств призывников, особенностям отбора пополнения для режимных частей, порядком проведения бесед и заполнения листков изучения и других вопросов привлекаются наиболее опытные рабочие военных комиссариатов, преподаватели допризывной подготовки учебных заведений и офицеры запаса", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Сухопутных войск ВСУ в соцсети Фейсбук.
В информации отмечается, что изучение личных качеств призывников осуществляется путем проведения индивидуальных бесед с призывником, его родителями или лицами, их заменяющими, а также с представителями администрации предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, в котором работает (учится) призывник.
"Организованы сверки с предприятиями, учреждениями, организациями с целью получения списков работающих в них призывников", - добавляют в Управлении персонала.
Призывников, которые решением призывных комиссий признаны временно негодными к срочной военной службе сроком до 6 месяцев, вызывают в военкоматы и направляют на лечение с определением сроков его завершения.
"Если по своим религиозным убеждениям призывники не могут проходить срочную военную службу, их направляют в отделы по вопросам альтернативной службы для оформления заявления на прохождение альтернативной (невоенной) службы", - напоминают в Управлении.
В Командовании Сухопутных войск ВСУ отмечают, что указанные подготовительные мероприятия позволят получить полные объективные данные о наличии и состоянии призывных ресурсов с тем, чтобы исключить возможность призыва на срочную военную службу лиц, имеющих право на отсрочку, непригодных к военной службе по состоянию здоровья, а также не допустить направления в режимные части призывников, которые не соответствуют требованиям службы в этих частях.
Читайте также: Киевляне получат обновленные квитанции ЖКХ
Как сообщалось, 13 июля 2018 года замминистра обороны по вопросам евроинтеграции Анатолий Петренко сообщил, что в апреле - мае 2018 года был проведен призыв граждан Украины на срочную военную службу, во время которого в ряды ВСУ и других военных формирований призвали и направили 15тыс. 190 человек. Кроме этого, в период с начала года по 13 июля на военную службу по контракту в ВСУ были приняты 17тыс. человек. Также по состоянию на указанную дату наращен оперативный резерв ВСУ, который составляет более 158 тыс. человек, из них около 122 тыс. человек - резерв первой очереди.
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