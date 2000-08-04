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Раздел: Общество  
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В Минюсте назвали минимальный размер алиментов

В Минюсте назвали минимальный размер алиментовЭто размер прожиточного минимума для ребенка разных возрастов.

Министр юстиции Павел Петренко рассказал, каким будет размер алиментов, в зависимости от возраста ребенка, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

"Минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка – это размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста", - говорится в сообщении.

С 29 августа минимальный размер алиментов будет:

1559 гривен – детям до 6 лет;

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1944 гривны – детям от 6 до 18 лет.

В Минюсте назвали минимальный размер алиментов
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 Теги: Минюст, алименты

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Сегодня, 17:17 » Автор: Анна Мартынова
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