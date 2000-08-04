В Минюсте назвали минимальный размер алиментов

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В Украине изменен порядок назначения временной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, и пособий на детей одиноким матерям.

Виктор Янукович подписал закон, в соответствие с которым предусматривается повышение размера выплат в рамках государственной помощи по уходу за детьми-инвалидами. Стоит обратить внимание на то, что размер помощи детям-инвалидам подгруппы А, у которых зафиксирован самый высокий уровень потери здоровья, будет увеличен с 50 до