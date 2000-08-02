Раздел: Общество
В Киеве начал осыпаться мост Патона
Проблема с разрушением облицовки на опоре появилась еще несколько лет назад.
На одной из опор моста Патона в Киеве осыпался облицовочный камень.
Об этом сообщила киевлянка Татьяна Беленок в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
На фото видно, что одна из опор сбросила "юбку" из облицовочного камня, под которой уже можно разглядеть арматуру.
Стоит отметить, что проблема с разрушением облицовки на опоре появилась еще несколько лет назад. В 2016 году в "Киевавтодоре" заверили, что разрушение отделки не несет угрозы целостности самой опоры.
Напомним, киевский мост Метро находится на грани обрушения, сообщил сопроектировщик этого моста Георгий Росновский.
25 июля из-за сильного ливня на улице Телиги частично обвалились конструкции моста над улицей Кирилловская. Пострадали коммуникации и магистральный оптоволоконный кабель. Движение по мосту ограничено, а на дорогу потекла грязь и куски облицовки моста.
26 июня, осыпался мост над проспектом Николая Бажана возле станции метро "Осокорки".
7 июня с моста возле станции метро "Берестейская" кусок бетона упал на проезжающий под ним автомобиль "Рено". В результате инцидента мужчине, находящемуся в транспортном средстве, практически оторвало руку. Как оказалось, водитель пострадал в результате хулиганских действий группы парней.
В Киеве в ближайшие дни начнут частично перекрывать Шулявский мост в связи с реконструкцией. Как говорят в КГГА, реконструкцию реально выполнить за 17 месяцев, на нее потратят около 811 миллионов гривен.
Читайте также: Ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника
В Киеве продолжает разрушаться Воздухофлотский мост. В частности, 28 марта с "уставшего" путепровода посыпались куски бетона и разбили проезжающий под ним электромобиль Nissan.
На одной из опор моста Патона в Киеве осыпался облицовочный камень.
Об этом сообщила киевлянка Татьяна Беленок в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
На фото видно, что одна из опор сбросила "юбку" из облицовочного камня, под которой уже можно разглядеть арматуру.
Стоит отметить, что проблема с разрушением облицовки на опоре появилась еще несколько лет назад. В 2016 году в "Киевавтодоре" заверили, что разрушение отделки не несет угрозы целостности самой опоры.
Напомним, киевский мост Метро находится на грани обрушения, сообщил сопроектировщик этого моста Георгий Росновский.
25 июля из-за сильного ливня на улице Телиги частично обвалились конструкции моста над улицей Кирилловская. Пострадали коммуникации и магистральный оптоволоконный кабель. Движение по мосту ограничено, а на дорогу потекла грязь и куски облицовки моста.
26 июня, осыпался мост над проспектом Николая Бажана возле станции метро "Осокорки".
7 июня с моста возле станции метро "Берестейская" кусок бетона упал на проезжающий под ним автомобиль "Рено". В результате инцидента мужчине, находящемуся в транспортном средстве, практически оторвало руку. Как оказалось, водитель пострадал в результате хулиганских действий группы парней.
В Киеве в ближайшие дни начнут частично перекрывать Шулявский мост в связи с реконструкцией. Как говорят в КГГА, реконструкцию реально выполнить за 17 месяцев, на нее потратят около 811 миллионов гривен.
Читайте также: Ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника
В Киеве продолжает разрушаться Воздухофлотский мост. В частности, 28 марта с "уставшего" путепровода посыпались куски бетона и разбили проезжающий под ним электромобиль Nissan.
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