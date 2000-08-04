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Раздел: Общество  
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Киевлян возмутило состояние парка «Нивки»

Киевлян возмутило состояние парка «Нивки»Парку необходим ремонт.

Парк “Нивки” в Шевченковском районе столицы находится в разрушенном состоянии, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Фотофакты в фейсбуке разместил пользователь Svetlana Kot.

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В феврале 2018 года мэр Киева заявил, что ряд парков будет реконструирован. В перечень подлежащих ремонту объектов попал и парк “Нивки”.

Киевлян возмутило состояние парка «Нивки»
Киевлян возмутило состояние парка «Нивки»
Киевлян возмутило состояние парка «Нивки»
Киевлян возмутило состояние парка «Нивки»
Киевлян возмутило состояние парка «Нивки»
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 Теги: Киев, парк

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Сегодня, 09:09 » Автор: Анна Мартынова
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