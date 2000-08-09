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Раздел: Общество  
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Отравление шаурмой в Киеве: стало известно, кто поставлял мясо

Отравление шаурмой в Киеве: стало известно, кто поставлял мясоВсе точки, где отравились люди, принадлежат одному владельцу

Курятину для шаурмы, которой массового отравились в Киеве, привозили от одного производителя из Житомирской области, предает Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Об этом в сообщил начальник столичного управления Госпотребслужбы Олег Рубан.

По его словам, поставщику грозит штраф или лишение свободы на шесть лет. Наказание должен определить суд.

Рубан также подтвердил информацию о том, что возбудителем инфекции стала сальмонелла – специалисты получили результаты анализов со складов, где хранили некачественную курятину.

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Напомним, в Киеве зафиксировали массовые случаи отравления шаурмой. По последним данным, отравились 93 человека, среди них 12 детей и одна беременная.
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 Теги: отравление, Киев

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Сегодня, 12:32 » Автор: Анна Мартынова
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