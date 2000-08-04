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Раздел: Общество  
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Названы 10 самых популярных вузов Украины

Названы 10 самых популярных вузов УкраиныСюда стремились попасть многие абитуриенты.

Стала известна первая десятка украинских вузов, которые чаще всего выбирали выпускники и, за счет этого, данным учебным заведениям удалось увеличить свои госзаказы. Рейтинг составили в Министерстве образования и науки, сообщила сегодня на брифинге министр Лилия Гриневич, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Нынешняя система широкого конкурса действует так, что дает возможность абитуриентам осуществить свою мечту и учиться там, где они хотят. Результатом этого стало то, что отдельные вузы смогли увеличить свой государственный заказ, ведь их выбрали поступающие с самыми высокими баллами", - отметила Гриневич.

Кроме того, она рассказала, что в этом году было наименьшее за всю историю Украины количество выпускников школ.

По словам Гриневич, в противовес мнению, что широкий конкурс приведет к тому, что все поступающие будут выбирать только столичные вузы, в рейтинге топ-10 представлено шесть региональных университетов: два из них - львовские, один - днепровский и еще три - харьковские.

Рейтинг топ-10 вузов по числу роста бюджетных мест выглядит так:

Львовский национальный университет имени Ивана Франко + 391
Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского + 351
Днепровская политехника + 189
Львовская политехника + 184
КНУ им. Тараса Шевченко + 165
Национальный университет биоресурсов и природопользования + 163
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина + 153
Киево-Могилянская академия + 146
Харьковский национальный экономический университет им. Семена Кузнеца + 138
Харьковский национальный университет радиоэлектроники + 94.

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Также по данным МОН, в Украине сформировалось четыре крупных университетских центра. Центральный - город Киев, который имеет 27,7% от общего количества госзаказа, Восточный - Харьковская область - 12,5%, Западный - Львовская область - 11,2%, а также Южный, который формируется двумя областями - Днепропетровская - 6,2% и Одесская область -5,1%, то есть вместе это 11,3% от общего количества госзаказа.
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 Теги: вузы, Украина

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Сегодня, 16:53 » Автор: Анна Мартынова
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