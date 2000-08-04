Раздел: Общество
В Киеве перекроют Шулявский мост
Полностью закрыть движение по эстакаде могут в сентябре.
С 18 августа часть развязки возле станции метро Шулявская перекроют на год.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
"Мы перекрываем съезды с улицы Гетьмана на проспект Победы и с проспекта Победы на улицу Александра Довженко", - рассказал главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" Александр Здольник телеканалу "Киев".
В направлении улиц Довженко и Гетьмана построят путепровод с 8 полосами движения. Обновленная развязка у метро Шулявская после сноса корпуса завода "Большевик" будет выглядеть, как неполный лист клевера.
Читайте также: Стало известно, сколько времени будут реконструировать Шулявский мост в Киеве
Ремонтные работы продлятся 17,5 месяцев. Реконструкция обойдется в более чем 830 млн гривен.
С 18 августа часть развязки возле станции метро Шулявская перекроют на год.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
"Мы перекрываем съезды с улицы Гетьмана на проспект Победы и с проспекта Победы на улицу Александра Довженко", - рассказал главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" Александр Здольник телеканалу "Киев".
В направлении улиц Довженко и Гетьмана построят путепровод с 8 полосами движения. Обновленная развязка у метро Шулявская после сноса корпуса завода "Большевик" будет выглядеть, как неполный лист клевера.
Читайте также: Стало известно, сколько времени будут реконструировать Шулявский мост в Киеве
Ремонтные работы продлятся 17,5 месяцев. Реконструкция обойдется в более чем 830 млн гривен.
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