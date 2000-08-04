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Раздел: Общество  
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В Киеве асфальт провалился прямо перед домом

В Киеве асфальт провалился прямо перед домомВсе из-за прорыва труб.

В Киеве в очередной раз случился машстабный прорыв воды, из-за чего прямо перед парадным одного из жилых домов образовалась громадная яма.

На этот раз об инциденте сообщили жильцы дома по улице Курчатова. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

По информации, прямо перед входом в подъезд жилого дома из-за прорыва трубы провалился асфальт. На месте происшествия образовалась громадная яма, а двор залило холодной водой.

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Жители дома отмечают, что к прорыву приезжала аварийная бригада коммунальщиков, который осмотрели яму, оградили ее лентой и уехали.
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 Теги: Киев, асфальт, авария

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Сегодня, 21:14 » Автор: Едгар Букмирза
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