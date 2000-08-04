Раздел: Общество
В центре Киева появилась необычная разметка
Сама разметка напоминает нарисованную велопарковку
В Киеве на Крещатике с недавних пор появилась новая разметка. Прохожих очень заинтересовали ярко-голубые полоски на тротуарах в центре города, ведь мало кто знает, что они означают, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Сама разметка напоминает нарисованную велопарковку. Информатор решил выяснить - для чего ее нарисовали.
Оказалось, что «виновником» является организация Nextbike. Это немецкая компания, которая специализируется на системах общественного проката велосипедов. Они работают в 25 странах по всему миру, охватывают 150 городов. Теперь очередь дошла и до Киева. Такого рода автоматизированный прокат велосипедов организовывается в Украине впервые. Тестирование новой системы запланировано на 14-15 августа.
КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ
Компания помогает внедрить в транспортную систему города велосипеды. Двухколесный транспорт можно будет брать напрокат без участия обслуживающего персонала, с помощью одного лишь смартфона.Так, любой человек может просто зарегистрироваться на сайте, скачать мобильное приложение и воспользоваться байком напрокат. Плата за такое удовольствие будет автоматически сниматься с карты любого банка.
Чтобы уехать на велосипеде с пункта проката, нужно в приложении на вашем смартфоне ввести номер велосипеда или провести сканирование QR-кода. Вернуть транспортное средство нужно только на ту же стоянку, откуда и брали. На данный момент в столице активным ходом идет обустройство велосипедных станций. Всего по городу их будет 27 штук, а где именно они размещаются, можете посмотреть на карте.
СКОЛЬКО СТОИТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВЕЛОСИПЕД
Цены: 30 минут пользования общественным велосипедом обойдется в 30 гривен, арендовать транспорт на месяц будет стоить 199 гривен, на сезон - 599 гривен. Цены на данный момент акционные, с 1 сентября тарифы будут подыматься.
Регистрация на сайте бесплатная. Однако не пугайтесь, если с вашей карточки снимут 50 гривен. Таким образом производится проверка работы указанного вами метода оплаты. Деньги вернутся обратно на карточку и вы сможете их использовать уже при первой поездке.
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Также действует система штрафов:
если вы припаркуете велосипед не на ту стоянку, на которой его брали, с вашей карты снимут 100 гривен;
за непрерывное пользование велосипедом более 12 часов взимается плата в размере 1000 гривен;
если вы не вернете велосипед в течение 24 часов - это считается воровством. В таком случае пользователь блокируется в системе, взимается штраф в размере 15 000 гривен, и происходят соответствующие процессуальные действия.
В Киеве на Крещатике с недавних пор появилась новая разметка. Прохожих очень заинтересовали ярко-голубые полоски на тротуарах в центре города, ведь мало кто знает, что они означают, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Сама разметка напоминает нарисованную велопарковку. Информатор решил выяснить - для чего ее нарисовали.
Оказалось, что «виновником» является организация Nextbike. Это немецкая компания, которая специализируется на системах общественного проката велосипедов. Они работают в 25 странах по всему миру, охватывают 150 городов. Теперь очередь дошла и до Киева. Такого рода автоматизированный прокат велосипедов организовывается в Украине впервые. Тестирование новой системы запланировано на 14-15 августа.
КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ
Компания помогает внедрить в транспортную систему города велосипеды. Двухколесный транспорт можно будет брать напрокат без участия обслуживающего персонала, с помощью одного лишь смартфона.Так, любой человек может просто зарегистрироваться на сайте, скачать мобильное приложение и воспользоваться байком напрокат. Плата за такое удовольствие будет автоматически сниматься с карты любого банка.
Чтобы уехать на велосипеде с пункта проката, нужно в приложении на вашем смартфоне ввести номер велосипеда или провести сканирование QR-кода. Вернуть транспортное средство нужно только на ту же стоянку, откуда и брали. На данный момент в столице активным ходом идет обустройство велосипедных станций. Всего по городу их будет 27 штук, а где именно они размещаются, можете посмотреть на карте.
СКОЛЬКО СТОИТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВЕЛОСИПЕД
Цены: 30 минут пользования общественным велосипедом обойдется в 30 гривен, арендовать транспорт на месяц будет стоить 199 гривен, на сезон - 599 гривен. Цены на данный момент акционные, с 1 сентября тарифы будут подыматься.
Регистрация на сайте бесплатная. Однако не пугайтесь, если с вашей карточки снимут 50 гривен. Таким образом производится проверка работы указанного вами метода оплаты. Деньги вернутся обратно на карточку и вы сможете их использовать уже при первой поездке.
Читайте также: В центре Киева провалилась тротуарная плитка
Также действует система штрафов:
если вы припаркуете велосипед не на ту стоянку, на которой его брали, с вашей карты снимут 100 гривен;
за непрерывное пользование велосипедом более 12 часов взимается плата в размере 1000 гривен;
если вы не вернете велосипед в течение 24 часов - это считается воровством. В таком случае пользователь блокируется в системе, взимается штраф в размере 15 000 гривен, и происходят соответствующие процессуальные действия.
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