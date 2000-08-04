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Раздел: Общество  
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В Киеве средь бела дня украли мопса

В Киеве средь бела дня украли мопсаКиевлян просят помочь вернуть собаку.

Собаку похитили с пляжа в парке Дружбы народов днем 6 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Об этом сообщила хозяйка собаки на своей странице в Facebook.

Пса по кличке Каспер украли неизвестные женщины. По словам очевидцев, они поманили за собой мопса, и собака доверчиво пошла за ними.

На Каспере, говорит хозяйка, был ошейник с именем собаки и номером владельца.

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Тому, кто поможет вернуть друга, киевлянка пообещала вознаграждение.

В Киеве средь бела дня украли мопса
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 Теги: Киев, мопс

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Сегодня, 09:49 » Автор: Анна Мартынова
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