В Киеве средь бела дня украли мопса

Похожие новости по теме

Cобака по кличке Туна (Тунец) с неправильным прикусом сегодня широко известна в Интернете, но увидев ее впервые, нынешняя хозяйка была в шоке. Туна, страдающий от дисфункции нижней челюсти и неправильного прикуса, был брошен предыдущим хозяином в Сан-Франциско на обочине дороги. Когда Кортни, хозяйка его нынешняя, увидела