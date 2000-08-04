В Минобразования сообщили, будет ли в школах Первый звонок

Первое сентября припадает на субботу.



Решение о проведении праздника первого звонка принимает каждое учебное заведение отдельно, поэтому праздник может быть проведен и 1 сентября (в субботу), так и 3 сентября (в понедельник), передает



"Поскольку вопрос организации образовательного процесса в учреждении общего среднего образования относится к исключительной компетенции учебного заведения, решение о проведении праздника первого звонка принимает учебное заведение. Поэтому такой праздник может быть проведенным как 1 сентября, так и 3 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства Образования.



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Отметим, в этом году 1 сентября припадает на субботу.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Решение о проведении праздника первого звонка принимает каждое учебное заведение отдельно, поэтому праздник может быть проведен и 1 сентября (в субботу), так и 3 сентября (в понедельник), передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН "Поскольку вопрос организации образовательного процесса в учреждении общего среднего образования относится к исключительной компетенции учебного заведения, решение о проведении праздника первого звонка принимает учебное заведение. Поэтому такой праздник может быть проведенным как 1 сентября, так и 3 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства Образования.Отметим, в этом году 1 сентября припадает на субботу.



