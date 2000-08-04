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Раздел: Общество  
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В Минобразования сообщили, будет ли в школах Первый звонок

В Минобразования сообщили, будет ли в школах Первый звонокПервое сентября припадает на субботу.

Решение о проведении праздника первого звонка принимает каждое учебное заведение отдельно, поэтому праздник может быть проведен и 1 сентября (в субботу), так и 3 сентября (в понедельник), передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Поскольку вопрос организации образовательного процесса в учреждении общего среднего образования относится к исключительной компетенции учебного заведения, решение о проведении праздника первого звонка принимает учебное заведение. Поэтому такой праздник может быть проведенным как 1 сентября, так и 3 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства Образования.

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Отметим, в этом году 1 сентября припадает на субботу.
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 Теги: Первый звонок, Минобразования

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Сегодня, 13:22 » Автор: Анна Мартынова
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