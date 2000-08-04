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Раздел: Общество  
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В Киеве на Печерске две недели не будет горячей воды

В Киеве на Печерске две недели не будет горячей водыЭто связано с гидравлическими испытаниями сетей.

С 9 по 23 августа в Печерском районе будет отсутствовать горячее водоснабжение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Будут проводиться гидравлические испытания тепловых магистралей № 2, 8 теплоэлектроцентрали №5», - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы будут проводиться в соответствии с планом подготовки теплосетей к отопительному сезону.

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С полным перечнем улиц и домов, где не будет горячей воды можно ознакомиться по ссылке.
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 Теги: Киев, Печерск

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Сегодня, 14:45 » Автор: Анна Мартынова
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