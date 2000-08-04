В Киеве на Печерске две недели не будет горячей воды

Это связано с гидравлическими испытаниями сетей.



С 9 по 23 августа в Печерском районе будет отсутствовать горячее водоснабжение, передает



«Будут проводиться гидравлические испытания тепловых магистралей № 2, 8 теплоэлектроцентрали №5», - говорится в сообщении.



Отмечается, что работы будут проводиться в соответствии с планом подготовки теплосетей к отопительному сезону.



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С полным перечнем улиц и домов, где не будет горячей воды можно ознакомиться по ссылке.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter С 9 по 23 августа в Печерском районе будет отсутствовать горячее водоснабжение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии «Будут проводиться гидравлические испытания тепловых магистралей № 2, 8 теплоэлектроцентрали №5», - говорится в сообщении.Отмечается, что работы будут проводиться в соответствии с планом подготовки теплосетей к отопительному сезону.С полным перечнем улиц и домов, где не будет горячей воды можно ознакомиться по ссылке.



