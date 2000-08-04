Раздел: Общество
В Киеве на Печерске две недели не будет горячей воды
Это связано с гидравлическими испытаниями сетей.
С 9 по 23 августа в Печерском районе будет отсутствовать горячее водоснабжение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Будут проводиться гидравлические испытания тепловых магистралей № 2, 8 теплоэлектроцентрали №5», - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы будут проводиться в соответствии с планом подготовки теплосетей к отопительному сезону.
Читайте также: В Киеве на Железнодорожном шоссе реконструируют водопроводную сеть
С полным перечнем улиц и домов, где не будет горячей воды можно ознакомиться по ссылке.
С 9 по 23 августа в Печерском районе будет отсутствовать горячее водоснабжение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Будут проводиться гидравлические испытания тепловых магистралей № 2, 8 теплоэлектроцентрали №5», - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы будут проводиться в соответствии с планом подготовки теплосетей к отопительному сезону.
Читайте также: В Киеве на Железнодорожном шоссе реконструируют водопроводную сеть
С полным перечнем улиц и домов, где не будет горячей воды можно ознакомиться по ссылке.
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