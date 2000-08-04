» » В Киеве один из автобусов изменит маршрут движения
Раздел: Общество  
0

В Киеве один из автобусов изменит маршрут движения

В Киеве один из автобусов изменит маршрут движенияМаршрут изменят с 11 августа.

С целью улучшения транспортного сообщения жителей с.Троещина с жилым массивом Троещина и Днепровским районом города с 11 августа 2018 вносятся изменения в работу автобусов маршрута №6 «Дарницкая площадь - улица Милославская (до улицы Радунской)», передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev24.ua.

Читайте также: В Киеве на Печерске две недели не будет горячей воды

Работа автобусов маршрута №6 организована по трассе: « Дарницкая площадь - улица Владимира Сосюры - проспект Юрия Гагарина - бульвар Верховной Рады - улица Гната Хоткевича - станция метро« Черниговская »- улица Братиславская - улица Теодора Драйзера - улица Оноре де Бальзака (нечетная сторона) - улица Карла Маркса - улица Радосинська - улица Милославская - улица Лисковская - улица Радунская - улица Милославская (до улицы Радунской)» и в обратную сторону.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, автобус

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:01 » Автор: Анна Мартынова
     433
     0

Похожие новости по теме

В Киеве ночные троллейбусы изменят маршрут В Киеве ночные троллейбусы изменят маршрут

Причина - ремонт троллейбусной линии

В столице два троллейбуса изменят маршрут В столице два троллейбуса изменят маршрут

С 10 февраля вносятся изменения в маршруты двух троллейбусов.

В Киеве поменяется график движения ночных троллейбусов В Киеве поменяется график движения ночных троллейбусов

В Киеве в ночь с 15 на 16 января изменят график движения ночные троллейбусы.

В Киеве ряд троллейбусов изменят маршрут В Киеве ряд троллейбусов изменят маршрут

Городские власти учтут рекомендации Всемирного банка.

В Киеве изменят маршруты автобусов В Киеве изменят маршруты автобусов

В столице продлевают автобусный маршрут с Оболони на Троещину.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх