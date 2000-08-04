В Киеве один из автобусов изменит маршрут движения

Маршрут изменят с 11 августа.



С целью улучшения транспортного сообщения жителей с.Троещина с жилым массивом Троещина и Днепровским районом города с 11 августа 2018 вносятся изменения в работу автобусов маршрута №6 «Дарницкая площадь - улица Милославская (до улицы Радунской)», передает



Читайте также: В Киеве на Печерске две недели не будет горячей воды



Работа автобусов маршрута №6 организована по трассе: « Дарницкая площадь - улица Владимира Сосюры - проспект Юрия Гагарина - бульвар Верховной Рады - улица Гната Хоткевича - станция метро« Черниговская »- улица Братиславская - улица Теодора Драйзера - улица Оноре де Бальзака (нечетная сторона) - улица Карла Маркса - улица Радосинська - улица Милославская - улица Лисковская - улица Радунская - улица Милославская (до улицы Радунской)» и в обратную сторону. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter С целью улучшения транспортного сообщения жителей с.Троещина с жилым массивом Троещина и Днепровским районом города с 11 августа 2018 вносятся изменения в работу автобусов маршрута №6 «Дарницкая площадь - улица Милославская (до улицы Радунской)», передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev24.ua Работа автобусов маршрута №6 организована по трассе: « Дарницкая площадь - улица Владимира Сосюры - проспект Юрия Гагарина - бульвар Верховной Рады - улица Гната Хоткевича - станция метро« Черниговская »- улица Братиславская - улица Теодора Драйзера - улица Оноре де Бальзака (нечетная сторона) - улица Карла Маркса - улица Радосинська - улица Милославская - улица Лисковская - улица Радунская - улица Милославская (до улицы Радунской)» и в обратную сторону.



