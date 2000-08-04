Раздел: Общество
Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП под Запорожьем
В областную клиническую больницу поступили 8 пострадавших, 7 из которых взрослые и один ребенок, состояние которого оценивается как крайне тяжелое
Трое пострадавших в ДТП на трассе в Запорожской области находятся в реанимации, один из них – ребенок 2011 года рождения. Его состояние крайне тяжелое. Об этом сообщил главный врач Запорожской областной клинической больницы Игорь Шишка журналистам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
По его словам, в областную клиническую больницу поступили 8 пострадавших, 7 из которых взрослые и один ребенок, состояние которого оценивается как крайне тяжелое.
На данный момент за жизнь ребенка борются бригады врачей анестезиологов и реаниматологов. У него уже была остановка сердца.
Еще двое пострадавших (взрослых) находятся в реанимации. Остальные госпитализированные поступили в отделения хирургии, нейрохирургии и травматологии.
Известно, что все люди, которые пострадали в ДТП, были направлены в три медицинских учреждения – Запорожскую областную клиническую больницу, Васильевскую райбольницу и 5-ю горбольницу Запорожья.
Читайте также: Под Запорожьем произошло ДТП с десятками пострадавших
Напомним, сегодня, 10 августа, на трассе "Харьков-Симферополь" произошло столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" с микроавтобусом. В результате ДТП микроавтобус перевернулся. Погибли шесть человек, еще 12 – получили травмы. Среди погибших – пять детей. За рулем грузового автомобиля находился 31-летний житель Краматорска Донецкой области.
Трое пострадавших в ДТП на трассе в Запорожской области находятся в реанимации, один из них – ребенок 2011 года рождения. Его состояние крайне тяжелое. Об этом сообщил главный врач Запорожской областной клинической больницы Игорь Шишка журналистам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
По его словам, в областную клиническую больницу поступили 8 пострадавших, 7 из которых взрослые и один ребенок, состояние которого оценивается как крайне тяжелое.
На данный момент за жизнь ребенка борются бригады врачей анестезиологов и реаниматологов. У него уже была остановка сердца.
Еще двое пострадавших (взрослых) находятся в реанимации. Остальные госпитализированные поступили в отделения хирургии, нейрохирургии и травматологии.
Известно, что все люди, которые пострадали в ДТП, были направлены в три медицинских учреждения – Запорожскую областную клиническую больницу, Васильевскую райбольницу и 5-ю горбольницу Запорожья.
Читайте также: Под Запорожьем произошло ДТП с десятками пострадавших
Напомним, сегодня, 10 августа, на трассе "Харьков-Симферополь" произошло столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" с микроавтобусом. В результате ДТП микроавтобус перевернулся. Погибли шесть человек, еще 12 – получили травмы. Среди погибших – пять детей. За рулем грузового автомобиля находился 31-летний житель Краматорска Донецкой области.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
115
0
Также советуем посмотреть
- Смешные комиксы для тех, кто умеет веселиться
- Мини-катастрофы, над которыми стоит просто посмеяться
- Забавные проблемы современной молодежи
- Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
- Ситуация на Донбассе: один военный получил осколочное ранение
- Веселые твиты от людей с отменным чувством юмора
- В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма
- Вся правда об украинском футболе
- Пародия на клип «Время и Стекло» покорила YouTube
- Собака, имитирующая крик динозавра, покорила Сеть
- Щодо ситуації навколо Оксани Марченко
- Баскетболист умудрился закинуть мяч в кольцо с самолета
- Лисичанская ТЭЦ: прочитал и прослезился
- Зато тело дышит: выпущен нелепый свитер за 940 долларов
- Пропавший в зоне ООС военный погиб в бою
- Підсумки президентства Леоніда Кучми
- В Сети оригинально поставили на место любимого журналиста Путина
- Леониду Кучме – 80
- Три вопроса о границе пенсионного возраста в России
- Находчивый муж притворился мертвым, чтобы не давать жене деньги
- В Сети появился первый снимок новой украинской гаубицы
- Казантип отдыхает: пьяный парень насмешил нелепым танцем
- Росія щомісяця проводить ротацію на Донбасі
- Сеть в восторге от крокодила, обожающего водные процедуры
- Почему жители Грузии не ненавидят россиян
- В Сети высмеяли реакцию росСМИ на падение рубля
- Американские санкции: предварительные «ласки»
- Поймали на горячем: муравей «ограбил» ювелирный магазин
- На территорию Донбасса из РФ въехала колонна грузовиков, - ОБСЕ
- Паук заставил американку бегать по парку без одежды
Оставьте свой комментарий