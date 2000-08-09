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Раздел: Общество  
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В Киеве ограничат движение на одном из мостов

В Киеве ограничат движение на одном из мостовДвижение транспорта будет ограничено с 22:00 11 августа до 06:00 12 августа

В Киеве на выходных, 11-12 августа 2018 года, будет ограничено движение на Северном мосту. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Как отмечается, движение транспорта будет ограничено с 22:00 11 августа до 06:00 12 августа из-за ремонта асфальтобетонного покрытия. Так, на мосту через р. Десенка частично ограничат движение транспорта в направлении жилого массива Троещина в первой полосе движения.

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Напомним, ранее ограничение движения на Северном мосту вводилось 4 августа. Отметим, в связи с началом реконструкции Шулявского путепровода, часть развязки возле станции метро "Шулявская" перекроют для проезда. В частности, по информации главного инженера Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Александра Здольника, с 18 августа ограничат движение на заездах рядом с путепроводом. Сейчас сам мост уже начали разбирать, но пока что трафик на нем не будут останавливать.
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 Теги: Киев, Движение транспорта

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Вчера, 23:32 » Автор: Татьяна Ларина
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