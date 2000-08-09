Раздел: Общество
Родители первокурсников возмущены состоянием общежитий столичных ВУЗов
Столичный университет отчитался о ремонте в комнатах, но поселил первокурсников в жуткие условия
В Киеве в одном из общежитий Национального университета биоресурсов и природопользования студентов первых курсов предложили поселить в жутких комнатах в неподобающем санитарном состоянии. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
О состоянии комнат рассказала Нина Пастухова - мама первокурсницы гуманитарно-педагогического факультета. Речь идет об общежитии №6.
Дочери женщины выделили место в комнате с четырьмя кроватями на пятом этаже. Внутри оказались старые окна, "утепленные" поролоном, маленький стол и один старый табурет на четверых.
"В общежитии куча тараканов. В одной маленькой комнате шесть кроватей, старые окна, нет пола в некоторых местах; обосс*нные матрасы; розетки, которые уже когда-то горели огнем; один стол и один табурет, который еще Тараса Григорьевича видел", – рассказала Пастухова.
Женщина добавила, что была шокирована, поскольку ожидала увидеть отремонтированные комнаты, ведь на сайте университета был отчет о ремонте.
"...проведена подготовка 30 комнат для первого курса: проведена генеральная уборка, замена светильников с лампами, поклеены новые обои, покрашены батареи теплоснабжения, окна и пол", – утверждается в публикации за 18 июля. Также на сайте опубликовали фотографии комнат с ремонтом.
"Да, там бедненько, но чистенько, судя по тем фотографиям. Есть пластиковое окно – хотя бы что-то. Но реальность, которую увидели родители, – она на моих фотографиях. Где эти комнаты с ремонтом? Я не знаю", – возмутилась Пастухова.
По словам женщины, она сфотографировала только две комнаты, однако видела и другие на пятом этаже. Помимо того она посмотрела на душ и туалеты, которые находятся в таком же ужасающем состоянии. При этом там установили новые входные комнатные двери, и в некоторых комнатах все же установлены пластиковые окна.
За такое жилище для своих детей необходимо платить 520 грн в месяц, причем оплату требуют сразу за год (5200 грн).
По словам Пастуховой, родителей поставили перед фактом, что они должны самостоятельно сделать в комнате ремонт.
"Представителя нашего факультета не было. Но в это время родителям показывал комнаты представитель другого факультета. И он им говорил прямым текстом, что они должны сделать ремонт (на фото это комната на шесть коек, в которой нет пола), и показывал, что именно нужно сделать", – сообщила мама студентки первого курса.
Пастухова отметила, что комендант общежития ничем не смогла ей помочь.
Женщина решила отказаться от общежития в письменном виде и искать съемную квартиру для своей дочери.
"Я не представляю, как здесь можно жить. Мне жаль ребенка. Я не хочу, чтобы она так жила", – подчеркнула Нина Пастухова.
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Отмечается, что ответственность за общежитие №6 несет декан ветеринарного факультета.
В Киеве в одном из общежитий Национального университета биоресурсов и природопользования студентов первых курсов предложили поселить в жутких комнатах в неподобающем санитарном состоянии. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
О состоянии комнат рассказала Нина Пастухова - мама первокурсницы гуманитарно-педагогического факультета. Речь идет об общежитии №6.
Дочери женщины выделили место в комнате с четырьмя кроватями на пятом этаже. Внутри оказались старые окна, "утепленные" поролоном, маленький стол и один старый табурет на четверых.
"В общежитии куча тараканов. В одной маленькой комнате шесть кроватей, старые окна, нет пола в некоторых местах; обосс*нные матрасы; розетки, которые уже когда-то горели огнем; один стол и один табурет, который еще Тараса Григорьевича видел", – рассказала Пастухова.
Женщина добавила, что была шокирована, поскольку ожидала увидеть отремонтированные комнаты, ведь на сайте университета был отчет о ремонте.
"...проведена подготовка 30 комнат для первого курса: проведена генеральная уборка, замена светильников с лампами, поклеены новые обои, покрашены батареи теплоснабжения, окна и пол", – утверждается в публикации за 18 июля. Также на сайте опубликовали фотографии комнат с ремонтом.
"Да, там бедненько, но чистенько, судя по тем фотографиям. Есть пластиковое окно – хотя бы что-то. Но реальность, которую увидели родители, – она на моих фотографиях. Где эти комнаты с ремонтом? Я не знаю", – возмутилась Пастухова.
По словам женщины, она сфотографировала только две комнаты, однако видела и другие на пятом этаже. Помимо того она посмотрела на душ и туалеты, которые находятся в таком же ужасающем состоянии. При этом там установили новые входные комнатные двери, и в некоторых комнатах все же установлены пластиковые окна.
За такое жилище для своих детей необходимо платить 520 грн в месяц, причем оплату требуют сразу за год (5200 грн).
По словам Пастуховой, родителей поставили перед фактом, что они должны самостоятельно сделать в комнате ремонт.
"Представителя нашего факультета не было. Но в это время родителям показывал комнаты представитель другого факультета. И он им говорил прямым текстом, что они должны сделать ремонт (на фото это комната на шесть коек, в которой нет пола), и показывал, что именно нужно сделать", – сообщила мама студентки первого курса.
Пастухова отметила, что комендант общежития ничем не смогла ей помочь.
Женщина решила отказаться от общежития в письменном виде и искать съемную квартиру для своей дочери.
"Я не представляю, как здесь можно жить. Мне жаль ребенка. Я не хочу, чтобы она так жила", – подчеркнула Нина Пастухова.
Читайте также: Киевляне возмущены состоянием одной из детских больниц
Отмечается, что ответственность за общежитие №6 несет декан ветеринарного факультета.
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