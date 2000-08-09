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Родители первокурсников возмущены состоянием общежитий столичных ВУЗов

Родители первокурсников возмущены состоянием общежитий столичных ВУЗовСтоличный университет отчитался о ремонте в комнатах, но поселил первокурсников в жуткие условия

В Киеве в одном из общежитий Национального университета биоресурсов и природопользования студентов первых курсов предложили поселить в жутких комнатах в неподобающем санитарном состоянии. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

О состоянии комнат рассказала Нина Пастухова - мама первокурсницы гуманитарно-педагогического факультета. Речь идет об общежитии №6.

Дочери женщины выделили место в комнате с четырьмя кроватями на пятом этаже. Внутри оказались старые окна, "утепленные" поролоном, маленький стол и один старый табурет на четверых.

"В общежитии куча тараканов. В одной маленькой комнате шесть кроватей, старые окна, нет пола в некоторых местах; обосс*нные матрасы; розетки, которые уже когда-то горели огнем; один стол и один табурет, который еще Тараса Григорьевича видел", – рассказала Пастухова.

Женщина добавила, что была шокирована, поскольку ожидала увидеть отремонтированные комнаты, ведь на сайте университета был отчет о ремонте.

"...проведена подготовка 30 комнат для первого курса: проведена генеральная уборка, замена светильников с лампами, поклеены новые обои, покрашены батареи теплоснабжения, окна и пол", – утверждается в публикации за 18 июля. Также на сайте опубликовали фотографии комнат с ремонтом.

"Да, там бедненько, но чистенько, судя по тем фотографиям. Есть пластиковое окно – хотя бы что-то. Но реальность, которую увидели родители, – она на моих фотографиях. Где эти комнаты с ремонтом? Я не знаю", – возмутилась Пастухова.

По словам женщины, она сфотографировала только две комнаты, однако видела и другие на пятом этаже. Помимо того она посмотрела на душ и туалеты, которые находятся в таком же ужасающем состоянии. При этом там установили новые входные комнатные двери, и в некоторых комнатах все же установлены пластиковые окна.

За такое жилище для своих детей необходимо платить 520 грн в месяц, причем оплату требуют сразу за год (5200 грн).

По словам Пастуховой, родителей поставили перед фактом, что они должны самостоятельно сделать в комнате ремонт.

"Представителя нашего факультета не было. Но в это время родителям показывал комнаты представитель другого факультета. И он им говорил прямым текстом, что они должны сделать ремонт (на фото это комната на шесть коек, в которой нет пола), и показывал, что именно нужно сделать", – сообщила мама студентки первого курса.

Пастухова отметила, что комендант общежития ничем не смогла ей помочь.

Женщина решила отказаться от общежития в письменном виде и искать съемную квартиру для своей дочери.

"Я не представляю, как здесь можно жить. Мне жаль ребенка. Я не хочу, чтобы она так жила", – подчеркнула Нина Пастухова.

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Отмечается, что ответственность за общежитие №6 несет декан ветеринарного факультета.

Родители первокурсников возмущены состоянием общежитий столичных ВУЗов
Родители первокурсников возмущены состоянием общежитий столичных ВУЗов
Родители первокурсников возмущены состоянием общежитий столичных ВУЗов
Родители первокурсников возмущены состоянием общежитий столичных ВУЗов
Родители первокурсников возмущены состоянием общежитий столичных ВУЗов
Родители первокурсников возмущены состоянием общежитий столичных ВУЗов
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 Теги: Киев, общежитие

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Вчера, 23:51 » Автор: Татьяна Ларина
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