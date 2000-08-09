» » В школах Украины зафиксировано 109 тысяч фактов травли детей
Раздел: Общество  
0

В школах Украины зафиксировано 109 тысяч фактов травли детей

В школах Украины зафиксировано 109 тысяч фактов травли детейСтатистика сообщений о буллинге в школах увеличилось.

В течение прошлого года зафиксировано 109 тысяч обращений детей и их родителей по поводу травли в школе. Об этом сообщила директор Директората инклюзивного и внешкольного образования Министерства образования Лариса Самсонова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

По ее словам, 39% из всех обращений было от детей, 29% - от учителей, еще 5% - от посторонних людей, другие - от родителей.

Самсонова отметила, что статистика сообщений о буллинге в школах увеличилось, однако она не считает это плохим.

"То, что увеличился этот показатель, означает, что люди знают, что это буллинг. А что дальше с этим делать - мы уже должны думать", - объяснила эксперт..

По данным общественной организации STUDENA в 2018 году в украинских школах 63,9% учителей сталкивались с травлей детей в своем классе, 51,3% случаев травли происходят в средней школе. По данным Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), с буллингом среди сверстников в Украине сталкиваются около 67% детей. Согласно опросу, почти четверть украинских школьников считают себя жертвами буллинга, и около 40% детей, которые столкнулись с буллингом, никогда не рассказывают об этом родителям. При этом 44% тех, кто наблюдал, как издеваются над сверстниками, не реагируют на эти факты из-за боязни поддаться такому же издевательству.

Минобразования планирует противодействовать травле в школах. В августе 2018 Минюст запустил информационную кампанию # СтопБулинг.

Также депутаты инициируют законопроект, который предусматривает наказание за буллинг и покрывательство со стороны педагогов.

Читайте также: 270 тысяч детей Донбасса не посещают школу

"Принятие закона позволит выработать действенный правовой механизм противодействия явлению буллинга, что приведет к улучшению психического здоровья детей и взрослых, созданию безопасной образовательной среды, а также повышению степени сосредоточенности детей на обучении", – уверены авторы документа.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Украина, дети, школа

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:00 » Автор: Едгар Букмирза
     233
     0

Похожие новости по теме

Украинских школьников будут штрафовать за буллинг Украинских школьников будут штрафовать за буллинг

Буллинг это моральное или физическое насилие.

Наказание слишком мягкое: в администрации президента отреагировали на жесткое нападение в школе Наказание слишком мягкое: в администрации президента отреагировали на жесткое нападение в школе

Омбудсмен винит в буллинге отсутствие хороших отношений с родителями.

Украина оказалась среди стран с высоким уровнем детского насилия Украина оказалась среди стран с высоким уровнем детского насилия

Украина занимает 4 место среди европейских стран и 7 место в мире.

Стало известно, какими именами чаще всего называют детей киевляне Стало известно, какими именами чаще всего называют детей киевляне

Киевляне часто выбирают необычные имена.

270 тысяч детей Донбасса не посещают школу 270 тысяч детей Донбасса не посещают школу

В ООН сообщили, что из-за войны 270 тысяч украинских детей не пошли в школу.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх