Раздел: Общество
В школах Украины зафиксировано 109 тысяч фактов травли детей
Статистика сообщений о буллинге в школах увеличилось.
В течение прошлого года зафиксировано 109 тысяч обращений детей и их родителей по поводу травли в школе. Об этом сообщила директор Директората инклюзивного и внешкольного образования Министерства образования Лариса Самсонова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
По ее словам, 39% из всех обращений было от детей, 29% - от учителей, еще 5% - от посторонних людей, другие - от родителей.
Самсонова отметила, что статистика сообщений о буллинге в школах увеличилось, однако она не считает это плохим.
"То, что увеличился этот показатель, означает, что люди знают, что это буллинг. А что дальше с этим делать - мы уже должны думать", - объяснила эксперт..
По данным общественной организации STUDENA в 2018 году в украинских школах 63,9% учителей сталкивались с травлей детей в своем классе, 51,3% случаев травли происходят в средней школе. По данным Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), с буллингом среди сверстников в Украине сталкиваются около 67% детей. Согласно опросу, почти четверть украинских школьников считают себя жертвами буллинга, и около 40% детей, которые столкнулись с буллингом, никогда не рассказывают об этом родителям. При этом 44% тех, кто наблюдал, как издеваются над сверстниками, не реагируют на эти факты из-за боязни поддаться такому же издевательству.
Минобразования планирует противодействовать травле в школах. В августе 2018 Минюст запустил информационную кампанию # СтопБулинг.
Также депутаты инициируют законопроект, который предусматривает наказание за буллинг и покрывательство со стороны педагогов.
Читайте также: 270 тысяч детей Донбасса не посещают школу
"Принятие закона позволит выработать действенный правовой механизм противодействия явлению буллинга, что приведет к улучшению психического здоровья детей и взрослых, созданию безопасной образовательной среды, а также повышению степени сосредоточенности детей на обучении", – уверены авторы документа.
В течение прошлого года зафиксировано 109 тысяч обращений детей и их родителей по поводу травли в школе. Об этом сообщила директор Директората инклюзивного и внешкольного образования Министерства образования Лариса Самсонова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
По ее словам, 39% из всех обращений было от детей, 29% - от учителей, еще 5% - от посторонних людей, другие - от родителей.
Самсонова отметила, что статистика сообщений о буллинге в школах увеличилось, однако она не считает это плохим.
"То, что увеличился этот показатель, означает, что люди знают, что это буллинг. А что дальше с этим делать - мы уже должны думать", - объяснила эксперт..
По данным общественной организации STUDENA в 2018 году в украинских школах 63,9% учителей сталкивались с травлей детей в своем классе, 51,3% случаев травли происходят в средней школе. По данным Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), с буллингом среди сверстников в Украине сталкиваются около 67% детей. Согласно опросу, почти четверть украинских школьников считают себя жертвами буллинга, и около 40% детей, которые столкнулись с буллингом, никогда не рассказывают об этом родителям. При этом 44% тех, кто наблюдал, как издеваются над сверстниками, не реагируют на эти факты из-за боязни поддаться такому же издевательству.
Минобразования планирует противодействовать травле в школах. В августе 2018 Минюст запустил информационную кампанию # СтопБулинг.
Также депутаты инициируют законопроект, который предусматривает наказание за буллинг и покрывательство со стороны педагогов.
Читайте также: 270 тысяч детей Донбасса не посещают школу
"Принятие закона позволит выработать действенный правовой механизм противодействия явлению буллинга, что приведет к улучшению психического здоровья детей и взрослых, созданию безопасной образовательной среды, а также повышению степени сосредоточенности детей на обучении", – уверены авторы документа.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
233
0
Также советуем посмотреть
- В Германии из-за секс-игрушки закрывали часть аэропорта
- В Сети появился пес-двойник знаменитой певицы
- В Сети высмеяли нелепую позу Терезы Мэй
- Гигантский картофель удивил украинского фермера
- Молодая мама рисует веселые комиксы о своей семье
- Смешные фотки животных, которые не могут скрывать эмоции
- В Гондурасе мужчина притворился мертвым, чтобы избавиться от надоедливой супруги
- Милые комиксы о жизни всех влюбленных
- Позитивные снимки забавных животных
- Этим подружкам невесты явно не повезло с платьями
- "Не хотела ехать на дачу": отца девочки приняли за похитителя
- Забавные снимки из серии "Угадай страну..."
- Абсурдная велодорожка в Германии повеселила Сеть
- Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Сутки в ООС: 36 обстрелов, трое раненых украинских бойцов
- Утренние анекдоты для субботнего настроения
- Уморительные фотки из серии «За секунду до»
- В Херсонский порт зашло российское судно из санкционного списка СНБО
- Смешные комиксы для тех, кто умеет веселиться
- Мини-катастрофы, над которыми стоит просто посмеяться
- Забавные проблемы современной молодежи
- Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
- Ситуация на Донбассе: один военный получил осколочное ранение
- Веселые твиты от людей с отменным чувством юмора
- В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма
- Вся правда об украинском футболе
- Пародия на клип «Время и Стекло» покорила YouTube
- Собака, имитирующая крик динозавра, покорила Сеть
- Щодо ситуації навколо Оксани Марченко
Оставьте свой комментарий