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Раздел: Общество  
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Днепр украсили новые красочные муралы

Днепр украсили новые красочные муралыКартины размером превышают пятиэтажный дом.

Днепровские высотки украсили новые муралы. Изображения известного физика Альберта Эйнштейна на велосипеде и качели с девушкой появились на проспекте Слобожанском в Амур-Нижнеднепровском районе города, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Мегакартины размером превышают пятиэтажный дом. Художник снабдил яркие изображения цитатами известных людей.

"Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться", - написано рядом с изображением одного из основателей современной теоретической физики.

А на втором красуются слова украинской писательницы Лины Костенко: "Воспитывая своего ребенка, ты воспитываешь себя".

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Стоит отметить, что муралы как вид уличного искусства сейчас очень популярны и разнообразные настенные рисунки активно появляются во многих городах Украины.

Днепр украсили новые красочные муралы

Днепр украсили новые красочные муралы
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 Теги: Днепр, муралы

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Сегодня, 09:46 » Автор: Анна Мартынова
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