Раздел: Общество
Днепр украсили новые красочные муралы
Картины размером превышают пятиэтажный дом.
Днепровские высотки украсили новые муралы. Изображения известного физика Альберта Эйнштейна на велосипеде и качели с девушкой появились на проспекте Слобожанском в Амур-Нижнеднепровском районе города, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Мегакартины размером превышают пятиэтажный дом. Художник снабдил яркие изображения цитатами известных людей.
"Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться", - написано рядом с изображением одного из основателей современной теоретической физики.
А на втором красуются слова украинской писательницы Лины Костенко: "Воспитывая своего ребенка, ты воспитываешь себя".
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Стоит отметить, что муралы как вид уличного искусства сейчас очень популярны и разнообразные настенные рисунки активно появляются во многих городах Украины.
Днепровские высотки украсили новые муралы. Изображения известного физика Альберта Эйнштейна на велосипеде и качели с девушкой появились на проспекте Слобожанском в Амур-Нижнеднепровском районе города, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Мегакартины размером превышают пятиэтажный дом. Художник снабдил яркие изображения цитатами известных людей.
"Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться", - написано рядом с изображением одного из основателей современной теоретической физики.
А на втором красуются слова украинской писательницы Лины Костенко: "Воспитывая своего ребенка, ты воспитываешь себя".
Читайте также: Минутка позитива: уморительные селфи от животных
Стоит отметить, что муралы как вид уличного искусства сейчас очень популярны и разнообразные настенные рисунки активно появляются во многих городах Украины.
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