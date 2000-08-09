Раздел: Общество
Киевлянам рассказали, как отпразднует город День Независимости
Подробности военного парада.
Чего ждать от парада ко Дню независимости, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
- Весь сценарий военного парада на День независимости Украины раскрывать не стану, расскажу то, о чем уже можно говорить, - заявил член творческой группы по разработке формы и символики Вооруженных Сил Украины, специалист по геральдике, заслуженный художник Украины Олекса Руденко.
- В последний раз боевые самолеты и вертолеты были задействованы на параде в 2009 году. И вот теперь после прохода по Крещатику подразделений Cухопутных войск зрители вновь увидят полеты боевых самолетов и вертолетов - весьма эффектная кульминация торжества.
- В 2016-м, на 25-ю, юбилейную годовщину независимости Украины, в параде участвовали бронетранспортеры, танки, артиллерия, ракетные комплексы, - продолжает Олекса Руденко. - В прошлом году ограничились выставкой военной техники на Европейской площади. На этот раз 24 августа по главной площади столицы вновь пройдут боевые машины - 254 единицы. Многие из них - это новые образцы: танки «Оплот», Т-84, модернизированные Т-64, боевые бронированные машины «Дозор-Б», «Казак» с противотанковыми ракетными комплексами «Стугна», «Варта» с американскими противотанковыми ракетными комплексами «Джавелин» (название переводится как «метательное копье», «дротик»), уникальная ракетная система залпового огня «Вiльха» (а также ее советские предшественники «Ураган», «Смерч», «Град»), пушки «Рапира» и «Гиацинт», гаубицы «Мста», самоходные орудия «Гвоздика», «Акация», «Пион», санитарные «Богданы» и «Хаммеры»… Можно перечислять и перечислять - список внушительный. Зрители увидят беспилотные самолеты, способные покрывать большие расстояния и нести на себе оружие. А фишкой парада станут «Джавелины», установленные на легендарных вездеходах армии США «Хаммер».
* Ракетные комплексы Javelin предназначены для уничтожения танков и другой бронетехники противника
На параде будет всячески подчеркиваться идея о том, что Вооруженные Силы Украины являются духовными наследниками славных традиций воинских формирований периода Украинской революции 1917-1921 годов, а не Советской (по сути оккупационной) армии. Предстоящий парад станет первым, на котором подразделения десантно-штурмовых войск и морской пехоты пройдут по Крещатику в беретах нового образца и с обновленной символикой. Напомню, что десантники заменили голубые береты на темно-красные, цвета марун, а морские пехотинцы - черные на бирюзовые, оттенка морской волны. Это связано с тем, что голубые и черные береты были наследием Советской армии. Кстати, над оттенком беретов морских пехотинцев еще нужно поработать - пока он не столь насыщенный, как следовало бы.
Десантно-штурмовые войска и морская пехота теперь празднуют дни своих родов войск не по советской, а по новой украинской традиции. Десантники - 21 ноября, в день своего небесного покровителя архистратига Михаила. Морские пехотинцы - 23 мая, в честь того, что в этот день сто лет назад была создана морская пехота Украинской державы гетмана Скоропадского.
* «24 августа подразделения десантно-штурмовых войск и морской пехоты пройдут по главной улице столицы в беретах нового образца и с обновленной символикой», - говорит художник-геральдист Олекса Руденко
- В прошлом году в параде участвовали подразделения армий стран НАТО. Они будут и на этот раз?
- Официально оформлены запросы на участие 37 иностранных подразделений стран - союзниц Украины. Все ли они пришлют своих военнослужащих, пока неизвестно. Впрочем, можно уверенно говорить о том, что приедут американцы, поляки, канадцы.
- На параде увидим какие-либо изменения в мундирах президентского полка?
- Да. В прошлом году на параде в День независимости Украины зрители увидели бойцов Почетного караула (он является частью президентского полка) в церемониальных исторических мундирах, созданных по образцу воинской формы солдат и офицеров Сердюцкой дивизии гетмана Павла Скоропадского. На этот раз, кроме подразделения в церемониальных мундирах, по Крещатику пройдут три взвода Почетного караула, одетые в новую парадную форму Сухопутных войск, Воздушных сил и Военно-морских сил Украины.
- Сердюцкая дивизия имела собственную форму?
- Да. Это элитное подразделение было создано Скоропадским в июле 1918 года по образцу гвардейских полков Российской императорской армии. В Сердюцкую дивизию зачисляли только добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Специально для них офицеры штаба Скоропадского разработали особые мундиры, стилизованные под богато расшитые жупаны времен Гетманщины. Сохранилось много фотографий военнослужащих в этих мундирах, а еще эскизы формы и приказы о введении этой формы с рисунками.
Особо эффектно выглядят плетеные погоны сердюков. Министром обороны Украины Степаном Полтораком принято решение о том, что такие погоны будут не только на церемониальных, но и на парадных мундирах Почетного караула. Возможно, в недалеком будущем такие погоны станут частью парадной формы всего офицерского состава армии.
* Церемониальные мундиры Почетного караула разработаны по образцу воинской формы солдат и офицеров Сердюцкой дивизии гетмана Павла Скоропадского, которая была создана в июле 1918 года
На предстоящем параде впервые зрители увидят украинские сабли. Дело в том, что до недавнего времени у Вооруженных Сил Украины не было своего холодного оружия - знаменосные группы на парадах пользовались советскими шашками образца 1940 года. Многие из них изготовлены 50, 60, а то и 70 лет назад. На поддержание в порядке советских шашек и их кожаных ножен только батальон Почетного караула тратит 200 тысяч гривен в год! Когда в нашей группе по разработке новых образцов армейской формы и символики стало известно о столь внушительных расходах, мы предложили создать украинский образец холодного оружия. Министерство обороны Украины одобрило инициативу, и на предстоящем параде увидите в руках военных разработанные нами сабли.
- Вы ориентировались на образцы сабель, созданных во время Украинской революции 1917-1921 годов?
- Таких образцов просто не существует: украинские подразделения воевали тогда с холодным оружием российской, немецкой и австро-венгерской армий. Красноречивая иллюстрация этому - фотография, на которой запечатлены лидер Директории Симон Петлюра и ряд других высших руководителей государства. На поясе у каждого - немецкий траншейный нож с сине-желтым темляком.
Наша группа разработала несколько эскизов сабель, которые были всесторонне обсуждены с широким кругом историков и других специалистов. В результате остановились на современном образце, прототипом которого являются сабли украинских казаков. Выпущена пробная партия сабель с хромированными ножнами - несколько десятков штук. Перекрестье у них выполнено в точности, как на исторических образцах. На рукояти изображен трезубец, каких-либо надписей, девизов нет.
- В украинской сабле есть элементы из драгоценных металлов?
- Нет. Но если в систему наград Украины будет введено холодное оружие, то, возможно, появятся наградные сабли, например, с позолоченными элементами. Нужно сказать, что холодное оружие как символ офицерской чести сохранилось в большинстве современных армий мира, в том числе в США, Великобритании, Франции. Во многих армиях особо отличившимся военнослужащим вручают наградное холодное оружие. Так, в системе наград Войска Польского есть не только наградные сабли, но и перначи, и булавы. В системе наград Украины пока что из оружия есть только наградные пистолеты «Форт» в особо качественном исполнении. Ими удостаивают за особые заслуги в защите Родины.
Кстати, система наград и поощрений военнослужащих требует кардинального реформирования. Ведь процедура награждения очень громоздкая (представления на государственные ордена и медали проходят множество инстанций). Наша группа разработала систему, которая позволяет без проволочек награждать солдат и офицеров за героические поступки. Она прошла все необходимые согласования, но уже второй год ее никак не могут утвердить.
На параде планируется вынести копии воинских знамен времен Украинской революции. Среди них должна быть копия флага Второго Запорожского полка, входившего в состав группы Армии УНР, которая весной 1918 года под командованием полковника Петра Болбочана освобождала Крым от большевиков.
Напомню, что в феврале-марте 1918-го Германия и Австро-Венгрия пришли на помощь армии УНР, что позволило освободить Украину от российско-большевистских войск. Статус Крыма тогда оставался неопределенным. Правительство УНР отдало тайный приказ сформировать Крымскую армейскую группу, чтобы она очистила полуостров от «красных». К сожалению, союзников Киев об этом не уведомил. Тем временем немцы тоже направили свои подразделения в Крым. Группа полковника Болбочана освободила Симферополь. Передовой отряд направился на Севастополь, взял Джанкой, но был вынужден остановиться из-за того, что основные силы Болбочана окружили кайзеровские войска, для которых наступление Армии УНР на Крым стало сюрпризом. Закончилось тем, что контроль над полуостровом тогда взяла Германия.
После победы в 1921 году Красной армии и оккупации ею Украины ветераны воинских подразделений УНР сохранили флаг Второго полка Запорожской дивизии - он оказался в Соединенных Штатах. Известно, что ткани недолговечны, поэтому на параде в День независимости планируется вынести не оригинал, а копию этого знамени. На нем написано: «З вірою твердою в конечну перемогу вперед, за Україну!»
Кстати, в 1992 году, вскоре после восстановления независимости нашей страны, патриарх Украинской автокефальной православной церкви Мстислав (в молодости он сражался за свободу Родины) привез в Киев сохранившийся за рубежом флаг Третьей Железной дивизии Армии УНР. Сейчас это знамя хранится в Национальном военно-историческом музее Украины, является одним из его самых ценных экспонатов. Копию этого флага зрители увидят среди исторических воинских знамен на параде в День независимости.
- Какие-либо подразделения современной украинской армии получили названия в честь полков и дивизий УНР?
- Да, такая традиция недавно заложена. Причем присваиваются названия, связанные не только с Украинской революцией, но и со всей более чем тысячелетней историей Украины-Руси. Так, Силы специальных операций имеют в своей символике двузуб - княжеский знак Великого князя Киевского Святослава Храброго, отца князя Владимира, крестившего Киевскую Русь (к сожалению, символика Сил специальных операций пока официально не утверждена, хотя солдатам и офицерам она очень нравится).
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Двадцать четвертой отдельной механизированной бригаде присвоено имя короля Данилы Галицкого (был Галицко-Волынским и Великим князем Киевским, а в 1253 году получил титул короля Руси. - Авт.). На нарукавном знаке 24-й бригады изображен галицкий лев и написано на латинском milites regum (переводится как «воины короля»). Бойцы этой бригады с гордостью называют себя «королевской пехотой».
Отдельному президентскому полку присвоено имя Богдана Хмельницкого. Название «Черные запорожцы» носит 72-я отдельная механизированная бригада - в честь одноименного конного подразделения Армии УНР. Свое название оно получило из-за того, что его бойцы носили мундиры, шапки и черкески черного цвета.
Пока неофициальное название «Холодный Яр» носит 93-я отдельная механизированная бригада. Ее бойцы стараются доказать народу и верховному главнокомандующему, что они достойны продолжить дело героев Холодного Яра, сражавшихся с российско-большевистскими оккупантами за свободу Украины. Разработано новое знамя бригады. На одной стороне изображен черный ворон на белом фоне, на обратной - дуб и гайдамацкие ножи на черном фоне. 93-я - одна из самых крупных бригад ВСУ, участвовала в большом количестве боевых операций. У ее бойцов давно появился девиз: «Нiколи не вiдступає, завжди повертається». Наша общественная группа по разработке новых образцов военной формы и символики предложила вариант этого девиза в соответствии с правилами геральдики - девиз на латинском языке nunquam retrorsum («назад - никогда»). Его разместили на новом знамени бригады.
P. S. На торжественном параде в честь Дня независимости в Киеве 24 августа военнослужащие будут использовать воинское приветствие «Слава Украине!» - «Героям слава!» вместо приветствий советского образца.
Как сообщает Укринформ, именно такое приветствие использовали военные и министр обороны Степан Полторак во время репетиций парада на взлетной полосе авиазавода имени Антонова в Киеве.
Чего ждать от парада ко Дню независимости, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
- Весь сценарий военного парада на День независимости Украины раскрывать не стану, расскажу то, о чем уже можно говорить, - заявил член творческой группы по разработке формы и символики Вооруженных Сил Украины, специалист по геральдике, заслуженный художник Украины Олекса Руденко.
- В последний раз боевые самолеты и вертолеты были задействованы на параде в 2009 году. И вот теперь после прохода по Крещатику подразделений Cухопутных войск зрители вновь увидят полеты боевых самолетов и вертолетов - весьма эффектная кульминация торжества.
- В 2016-м, на 25-ю, юбилейную годовщину независимости Украины, в параде участвовали бронетранспортеры, танки, артиллерия, ракетные комплексы, - продолжает Олекса Руденко. - В прошлом году ограничились выставкой военной техники на Европейской площади. На этот раз 24 августа по главной площади столицы вновь пройдут боевые машины - 254 единицы. Многие из них - это новые образцы: танки «Оплот», Т-84, модернизированные Т-64, боевые бронированные машины «Дозор-Б», «Казак» с противотанковыми ракетными комплексами «Стугна», «Варта» с американскими противотанковыми ракетными комплексами «Джавелин» (название переводится как «метательное копье», «дротик»), уникальная ракетная система залпового огня «Вiльха» (а также ее советские предшественники «Ураган», «Смерч», «Град»), пушки «Рапира» и «Гиацинт», гаубицы «Мста», самоходные орудия «Гвоздика», «Акация», «Пион», санитарные «Богданы» и «Хаммеры»… Можно перечислять и перечислять - список внушительный. Зрители увидят беспилотные самолеты, способные покрывать большие расстояния и нести на себе оружие. А фишкой парада станут «Джавелины», установленные на легендарных вездеходах армии США «Хаммер».
* Ракетные комплексы Javelin предназначены для уничтожения танков и другой бронетехники противника
На параде будет всячески подчеркиваться идея о том, что Вооруженные Силы Украины являются духовными наследниками славных традиций воинских формирований периода Украинской революции 1917-1921 годов, а не Советской (по сути оккупационной) армии. Предстоящий парад станет первым, на котором подразделения десантно-штурмовых войск и морской пехоты пройдут по Крещатику в беретах нового образца и с обновленной символикой. Напомню, что десантники заменили голубые береты на темно-красные, цвета марун, а морские пехотинцы - черные на бирюзовые, оттенка морской волны. Это связано с тем, что голубые и черные береты были наследием Советской армии. Кстати, над оттенком беретов морских пехотинцев еще нужно поработать - пока он не столь насыщенный, как следовало бы.
Десантно-штурмовые войска и морская пехота теперь празднуют дни своих родов войск не по советской, а по новой украинской традиции. Десантники - 21 ноября, в день своего небесного покровителя архистратига Михаила. Морские пехотинцы - 23 мая, в честь того, что в этот день сто лет назад была создана морская пехота Украинской державы гетмана Скоропадского.
* «24 августа подразделения десантно-штурмовых войск и морской пехоты пройдут по главной улице столицы в беретах нового образца и с обновленной символикой», - говорит художник-геральдист Олекса Руденко
- В прошлом году в параде участвовали подразделения армий стран НАТО. Они будут и на этот раз?
- Официально оформлены запросы на участие 37 иностранных подразделений стран - союзниц Украины. Все ли они пришлют своих военнослужащих, пока неизвестно. Впрочем, можно уверенно говорить о том, что приедут американцы, поляки, канадцы.
- На параде увидим какие-либо изменения в мундирах президентского полка?
- Да. В прошлом году на параде в День независимости Украины зрители увидели бойцов Почетного караула (он является частью президентского полка) в церемониальных исторических мундирах, созданных по образцу воинской формы солдат и офицеров Сердюцкой дивизии гетмана Павла Скоропадского. На этот раз, кроме подразделения в церемониальных мундирах, по Крещатику пройдут три взвода Почетного караула, одетые в новую парадную форму Сухопутных войск, Воздушных сил и Военно-морских сил Украины.
- Сердюцкая дивизия имела собственную форму?
- Да. Это элитное подразделение было создано Скоропадским в июле 1918 года по образцу гвардейских полков Российской императорской армии. В Сердюцкую дивизию зачисляли только добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Специально для них офицеры штаба Скоропадского разработали особые мундиры, стилизованные под богато расшитые жупаны времен Гетманщины. Сохранилось много фотографий военнослужащих в этих мундирах, а еще эскизы формы и приказы о введении этой формы с рисунками.
Особо эффектно выглядят плетеные погоны сердюков. Министром обороны Украины Степаном Полтораком принято решение о том, что такие погоны будут не только на церемониальных, но и на парадных мундирах Почетного караула. Возможно, в недалеком будущем такие погоны станут частью парадной формы всего офицерского состава армии.
* Церемониальные мундиры Почетного караула разработаны по образцу воинской формы солдат и офицеров Сердюцкой дивизии гетмана Павла Скоропадского, которая была создана в июле 1918 года
На предстоящем параде впервые зрители увидят украинские сабли. Дело в том, что до недавнего времени у Вооруженных Сил Украины не было своего холодного оружия - знаменосные группы на парадах пользовались советскими шашками образца 1940 года. Многие из них изготовлены 50, 60, а то и 70 лет назад. На поддержание в порядке советских шашек и их кожаных ножен только батальон Почетного караула тратит 200 тысяч гривен в год! Когда в нашей группе по разработке новых образцов армейской формы и символики стало известно о столь внушительных расходах, мы предложили создать украинский образец холодного оружия. Министерство обороны Украины одобрило инициативу, и на предстоящем параде увидите в руках военных разработанные нами сабли.
- Вы ориентировались на образцы сабель, созданных во время Украинской революции 1917-1921 годов?
- Таких образцов просто не существует: украинские подразделения воевали тогда с холодным оружием российской, немецкой и австро-венгерской армий. Красноречивая иллюстрация этому - фотография, на которой запечатлены лидер Директории Симон Петлюра и ряд других высших руководителей государства. На поясе у каждого - немецкий траншейный нож с сине-желтым темляком.
Наша группа разработала несколько эскизов сабель, которые были всесторонне обсуждены с широким кругом историков и других специалистов. В результате остановились на современном образце, прототипом которого являются сабли украинских казаков. Выпущена пробная партия сабель с хромированными ножнами - несколько десятков штук. Перекрестье у них выполнено в точности, как на исторических образцах. На рукояти изображен трезубец, каких-либо надписей, девизов нет.
- В украинской сабле есть элементы из драгоценных металлов?
- Нет. Но если в систему наград Украины будет введено холодное оружие, то, возможно, появятся наградные сабли, например, с позолоченными элементами. Нужно сказать, что холодное оружие как символ офицерской чести сохранилось в большинстве современных армий мира, в том числе в США, Великобритании, Франции. Во многих армиях особо отличившимся военнослужащим вручают наградное холодное оружие. Так, в системе наград Войска Польского есть не только наградные сабли, но и перначи, и булавы. В системе наград Украины пока что из оружия есть только наградные пистолеты «Форт» в особо качественном исполнении. Ими удостаивают за особые заслуги в защите Родины.
Кстати, система наград и поощрений военнослужащих требует кардинального реформирования. Ведь процедура награждения очень громоздкая (представления на государственные ордена и медали проходят множество инстанций). Наша группа разработала систему, которая позволяет без проволочек награждать солдат и офицеров за героические поступки. Она прошла все необходимые согласования, но уже второй год ее никак не могут утвердить.
На параде планируется вынести копии воинских знамен времен Украинской революции. Среди них должна быть копия флага Второго Запорожского полка, входившего в состав группы Армии УНР, которая весной 1918 года под командованием полковника Петра Болбочана освобождала Крым от большевиков.
Напомню, что в феврале-марте 1918-го Германия и Австро-Венгрия пришли на помощь армии УНР, что позволило освободить Украину от российско-большевистских войск. Статус Крыма тогда оставался неопределенным. Правительство УНР отдало тайный приказ сформировать Крымскую армейскую группу, чтобы она очистила полуостров от «красных». К сожалению, союзников Киев об этом не уведомил. Тем временем немцы тоже направили свои подразделения в Крым. Группа полковника Болбочана освободила Симферополь. Передовой отряд направился на Севастополь, взял Джанкой, но был вынужден остановиться из-за того, что основные силы Болбочана окружили кайзеровские войска, для которых наступление Армии УНР на Крым стало сюрпризом. Закончилось тем, что контроль над полуостровом тогда взяла Германия.
После победы в 1921 году Красной армии и оккупации ею Украины ветераны воинских подразделений УНР сохранили флаг Второго полка Запорожской дивизии - он оказался в Соединенных Штатах. Известно, что ткани недолговечны, поэтому на параде в День независимости планируется вынести не оригинал, а копию этого знамени. На нем написано: «З вірою твердою в конечну перемогу вперед, за Україну!»
Кстати, в 1992 году, вскоре после восстановления независимости нашей страны, патриарх Украинской автокефальной православной церкви Мстислав (в молодости он сражался за свободу Родины) привез в Киев сохранившийся за рубежом флаг Третьей Железной дивизии Армии УНР. Сейчас это знамя хранится в Национальном военно-историческом музее Украины, является одним из его самых ценных экспонатов. Копию этого флага зрители увидят среди исторических воинских знамен на параде в День независимости.
- Какие-либо подразделения современной украинской армии получили названия в честь полков и дивизий УНР?
- Да, такая традиция недавно заложена. Причем присваиваются названия, связанные не только с Украинской революцией, но и со всей более чем тысячелетней историей Украины-Руси. Так, Силы специальных операций имеют в своей символике двузуб - княжеский знак Великого князя Киевского Святослава Храброго, отца князя Владимира, крестившего Киевскую Русь (к сожалению, символика Сил специальных операций пока официально не утверждена, хотя солдатам и офицерам она очень нравится).
Читайте также: Звездопад Персеиды в завораживающих снимках. Фото
Двадцать четвертой отдельной механизированной бригаде присвоено имя короля Данилы Галицкого (был Галицко-Волынским и Великим князем Киевским, а в 1253 году получил титул короля Руси. - Авт.). На нарукавном знаке 24-й бригады изображен галицкий лев и написано на латинском milites regum (переводится как «воины короля»). Бойцы этой бригады с гордостью называют себя «королевской пехотой».
Отдельному президентскому полку присвоено имя Богдана Хмельницкого. Название «Черные запорожцы» носит 72-я отдельная механизированная бригада - в честь одноименного конного подразделения Армии УНР. Свое название оно получило из-за того, что его бойцы носили мундиры, шапки и черкески черного цвета.
Пока неофициальное название «Холодный Яр» носит 93-я отдельная механизированная бригада. Ее бойцы стараются доказать народу и верховному главнокомандующему, что они достойны продолжить дело героев Холодного Яра, сражавшихся с российско-большевистскими оккупантами за свободу Украины. Разработано новое знамя бригады. На одной стороне изображен черный ворон на белом фоне, на обратной - дуб и гайдамацкие ножи на черном фоне. 93-я - одна из самых крупных бригад ВСУ, участвовала в большом количестве боевых операций. У ее бойцов давно появился девиз: «Нiколи не вiдступає, завжди повертається». Наша общественная группа по разработке новых образцов военной формы и символики предложила вариант этого девиза в соответствии с правилами геральдики - девиз на латинском языке nunquam retrorsum («назад - никогда»). Его разместили на новом знамени бригады.
P. S. На торжественном параде в честь Дня независимости в Киеве 24 августа военнослужащие будут использовать воинское приветствие «Слава Украине!» - «Героям слава!» вместо приветствий советского образца.
Как сообщает Укринформ, именно такое приветствие использовали военные и министр обороны Степан Полторак во время репетиций парада на взлетной полосе авиазавода имени Антонова в Киеве.
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