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Киевский Дом учителя обещают отреставрировать

Киевский Дом учителя обещают отреставрироватьПотратят почти 6 миллионов.

В Киеве отреставрируют Дом учителя, который находится на ул. Владимирская, 57. На разработку проекта из городского бюджета выделят почти 6 млн грн, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

Согласно документу на портале публичных электронных закупок ProZorro, заказчиком разработки проекта реставрации Киевского Дома учителя на ул. Владимирская, 57 является КП "Житлоинвестбуд-УКБ". На создание проекта из городского бюджета выделят 5,9 млн грн.

Старт аукциона запланирован на 28 августа. Победитель тендера обязуется завершить проектные работы до конца 2019 года.

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Справка: 5 октября 1912 года на улице Владимирской был торжественно открыт Педагогический музей для просветительского общества Киева. Именно в этом просветительском доме в апреле-августе 1917 года проходили I и ІІ Всеукраинские учительские съезды. А 7 ноября 1917 года в зале Педагогического музея была торжественно открыта Украинская академия педагогических наук.За106 лет своей истории это здание ни разу не реставрировали. СейчасДом учителя является непригодным для эксплуатации.
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 Теги: Киев, Дом учителя

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Сегодня, 13:08 » Автор: Анна Мартынова
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