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В Киеве известному «киборгу» установят мемориальную доску
Установят доску Герою Украины, "киборгу" Игорю Брановицкому.
Кроме того, планируется установить мемориальные доски первому украинскому космонавту и другим заслуженным деятелям, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
В Киеве установят мемориальную доску Герою Украины, "киборгу" Игорю Брановицкому.
Доску участнику антитеррористической операции Брановицкому установят на ул. Лейпцигская, 11-А.
Кроме того, мемориальные доски установят по случаю 100-летия со дня установления дипломатических отношений между Болгарией и Украиной (на фасаде здания на ул. Архитектора Городецкого, 5), а также в честь:
- доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники Украины Петра Мощича (ул. Крещатик, 15);
- украинского правоведа, доктора юридических наук, заслуженного деятеля науки и техники Украины, криминалиста, профессора Михаила Сегая (ул. Институтская, 27/6);
- украинского писателя и переводчика Виля Гримича (ул. Олеся Гончара, 52);
- первого украинского космонавта Леонида Каденюка (б-р Леси Украинки, 21);
Читайте также: На Крещатике пройдет школьная ярмарка
- почетного мастера спорта, генерал-майора внутренней службы, начальника пожарной охраны Украины Николая Хорошка (ул. Владимирская, 13).
Кроме того, планируется установить мемориальные доски первому украинскому космонавту и другим заслуженным деятелям, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
В Киеве установят мемориальную доску Герою Украины, "киборгу" Игорю Брановицкому.
Доску участнику антитеррористической операции Брановицкому установят на ул. Лейпцигская, 11-А.
Кроме того, мемориальные доски установят по случаю 100-летия со дня установления дипломатических отношений между Болгарией и Украиной (на фасаде здания на ул. Архитектора Городецкого, 5), а также в честь:
- доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники Украины Петра Мощича (ул. Крещатик, 15);
- украинского правоведа, доктора юридических наук, заслуженного деятеля науки и техники Украины, криминалиста, профессора Михаила Сегая (ул. Институтская, 27/6);
- украинского писателя и переводчика Виля Гримича (ул. Олеся Гончара, 52);
- первого украинского космонавта Леонида Каденюка (б-р Леси Украинки, 21);
Читайте также: На Крещатике пройдет школьная ярмарка
- почетного мастера спорта, генерал-майора внутренней службы, начальника пожарной охраны Украины Николая Хорошка (ул. Владимирская, 13).
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