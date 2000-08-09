Раздел: Общество
В Киеве вновь сносили МАФы
Снесли более десяти МАФов.
За минувшую неделю, с 6 по 12 августа, столичные коммунальщики демонтировали более десятка незаконно установленных сооружений, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Об этом сообщил и.о. директора КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев.
Так, под снос попали 10 павильонов, незаконно установленные забор, гараж, бытовка для работников, летняя площадка при кафе-баре и придорожное кафе.
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"В итоге с 06 по 10 августа демонтажными бригадами нашего КП убрано 15 незаконных временных сооружений", - отметил Андрей Андреев.
За минувшую неделю, с 6 по 12 августа, столичные коммунальщики демонтировали более десятка незаконно установленных сооружений, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Об этом сообщил и.о. директора КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев.
Так, под снос попали 10 павильонов, незаконно установленные забор, гараж, бытовка для работников, летняя площадка при кафе-баре и придорожное кафе.
Читайте также: В Киеве Андреевскую улицу украсили необычной росписью
"В итоге с 06 по 10 августа демонтажными бригадами нашего КП убрано 15 незаконных временных сооружений", - отметил Андрей Андреев.
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