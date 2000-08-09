На Донбассе временно закроют один из пунктов пропуска

К "Станице Луганской" подведены коммуникации из централизованной системы водоснабжения.



В период со 2 по 7 сентября КПВВ "Станица Луганская" прекратит пропускать граждан, поскольку в пункте будут проводиться работы по обустройству сервисной зоны.



Об этом сообщает в Facebook заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко, пишет



"По решению командования операции Объединенных сил, пропуск граждан через КПВВ будет приостановлен с 2 до 7 сентября ... Окончательно срок закрытия будет 22 августа на заседании Трехсторонней контактной группы", - пишет он.



По словам Клименко, в то же время областная власть ведет переговоры о сроках закрытия КПВВ на время проведения монтажа временных конструкций, подключения к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения.



Он рассказал, что к "Станице Луганской" подведены коммуникации из централизованной системы водоснабжения и водоотведения, внутреннего электроснабжения. На КПВВ смонтированы новые модули для увеличения количества специально оборудованных рабочих мест для проведения паспортного и фискального контроля, что значительно увеличит пропускную способность пункта пропуска.



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Кроме того, по словам Клименко, завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для посетителей КПВВ. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В период со 2 по 7 сентября КПВВ "Станица Луганская" прекратит пропускать граждан, поскольку в пункте будут проводиться работы по обустройству сервисной зоны.Об этом сообщает в Facebook заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua "По решению командования операции Объединенных сил, пропуск граждан через КПВВ будет приостановлен с 2 до 7 сентября ... Окончательно срок закрытия будет 22 августа на заседании Трехсторонней контактной группы", - пишет он.По словам Клименко, в то же время областная власть ведет переговоры о сроках закрытия КПВВ на время проведения монтажа временных конструкций, подключения к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения.Он рассказал, что к "Станице Луганской" подведены коммуникации из централизованной системы водоснабжения и водоотведения, внутреннего электроснабжения. На КПВВ смонтированы новые модули для увеличения количества специально оборудованных рабочих мест для проведения паспортного и фискального контроля, что значительно увеличит пропускную способность пункта пропуска.Кроме того, по словам Клименко, завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для посетителей КПВВ.



