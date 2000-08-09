Раздел: Общество
Стала известна дата премьеры фильма по повести Скрябина
Работа над созданием фильма длилась около 5,5 лет.
12 сентября в Киеве состоится всеукраинская премьера фильма "Город, в котором не ходят деньги", снятого по мотивам одноименной повести музыканта Андрея Кузьменко. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявила режиссер фильма Ганка Третяк, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
13 сентября фильм выйдет в украинский прокат.
Кроме столицы, команда намерена представить киноленту и других городах Украины - Харькове, Полтаве, Львове, Тернополе и Дрогобыче. После показа в кинотеатрах запланирована также его телепремьера и зарубежные презентации в Берлине, Торонто, Нью-Йорке и Мюнхене.
Третяк рассказала, что работа над созданием фильма длилась около 5,5 лет. Съемки проходили в Киеве, Полтаве и Переяславе-Хмельницком.
Автором саундтрека к фильму выступил современный композитор Евгений Чистяков. В "Городе, в котором не ходят деньги" не будет ни одной песни Скрябина - зато за кадром можно будет услышать голос Кузьмы в качестве рассказчика.
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Фильм снят за счет частных средств компании Gankafilm. Его общий бюджет составляет 3 млн 200 тыс грн.
12 сентября в Киеве состоится всеукраинская премьера фильма "Город, в котором не ходят деньги", снятого по мотивам одноименной повести музыканта Андрея Кузьменко. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявила режиссер фильма Ганка Третяк, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
13 сентября фильм выйдет в украинский прокат.
Кроме столицы, команда намерена представить киноленту и других городах Украины - Харькове, Полтаве, Львове, Тернополе и Дрогобыче. После показа в кинотеатрах запланирована также его телепремьера и зарубежные презентации в Берлине, Торонто, Нью-Йорке и Мюнхене.
Третяк рассказала, что работа над созданием фильма длилась около 5,5 лет. Съемки проходили в Киеве, Полтаве и Переяславе-Хмельницком.
Автором саундтрека к фильму выступил современный композитор Евгений Чистяков. В "Городе, в котором не ходят деньги" не будет ни одной песни Скрябина - зато за кадром можно будет услышать голос Кузьмы в качестве рассказчика.
Читайте также: Стала известна дата премьеры нового Volkswagen Polo
Фильм снят за счет частных средств компании Gankafilm. Его общий бюджет составляет 3 млн 200 тыс грн.
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