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Стала известна дата премьеры фильма по повести Скрябина

Стала известна дата премьеры фильма по повести СкрябинаРабота над созданием фильма длилась около 5,5 лет.

12 сентября в Киеве состоится всеукраинская премьера фильма "Город, в котором не ходят деньги", снятого по мотивам одноименной повести музыканта Андрея Кузьменко. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявила режиссер фильма Ганка Третяк, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

13 сентября фильм выйдет в украинский прокат.

Кроме столицы, команда намерена представить киноленту и других городах Украины - Харькове, Полтаве, Львове, Тернополе и Дрогобыче. После показа в кинотеатрах запланирована также его телепремьера и зарубежные презентации в Берлине, Торонто, Нью-Йорке и Мюнхене.

Третяк рассказала, что работа над созданием фильма длилась около 5,5 лет. Съемки проходили в Киеве, Полтаве и Переяславе-Хмельницком.

Автором саундтрека к фильму выступил современный композитор Евгений Чистяков. В "Городе, в котором не ходят деньги" не будет ни одной песни Скрябина - зато за кадром можно будет услышать голос Кузьмы в качестве рассказчика.

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Фильм снят за счет частных средств компании Gankafilm. Его общий бюджет составляет 3 млн 200 тыс грн.
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 Теги: Скрябин, фильм, премьера

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Сегодня, 22:06 » Автор: Едгар Букмирза
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